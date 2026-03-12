Sénégal: Plaidoyer pour la promotion du leadership féminin et de l'autonomisation des femmes

Saint-Louis — La promotion du leadership féminin doit être accentuée en vue de parvenir à l'autonomisation des femmes , a déclaré mercredi à Saint-Louis (nord) Marième Mbacké, directrice de CAJUST (Citoyens actifs pour la justice sociale).

"Ce que réclament les femmes c'est leur droit, leur dignité, et aussi leur place dans les instances de décision. Il faut continuer à promouvoir le leadership féminin et leur autonomisation", a notamment dit Marième Mbacké en marge d'une activité relative à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Khar Yalla, un quartier de Saint-Louis.

Axée sur le thème "Justice climatique et droits des femmes : de la résilience à l'action dans les territoires impactés", cette activité a réuni plusieurs acteurs.

"Il faut également renforcer les capacités des femmes sur les questions de leadership mais également voir comment utiliser les nouvelles technologies de l'information pour qu'elles puissent renforcer leurs activités commerciales et autres", a préconisé Mme Mbacké.

Elle a invité l'Etat à prendre des mesures pour pouvoir promouvoir "l'autonomisation des femmes dans des activités génératrices de revenus et dans des ressources productives".

Femme transformatrice de produits halieutiques et secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale (CLPA), Fama Sarr est consciente que les populations du site de relogement de Khar Yalla constituent une priorité quand il s'agit des questions relatives à la justice climatique.

"Quand on parle de justice climatique aujourd'hui, on croit que ces populations de Khar Yalla sont une priorité", a-t-elle insisté.

Elle a plaidé pour la construction d'infrastructures de base qui peuvent accompagner ces communautés impactées par les effets du changement climatique.

L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis Abdoukhadre Dieylani Bâ a promis de transmettre les doléances des femmes "à qui de droit pour que certaines inégalités soulevées soient résolues".