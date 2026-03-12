Afrique: Basket sur fauteuil-CAN U25 (D) - La compétition débute ce samedi à Kinshasa

Six pays prennent part, du 14 au 21 mars, à la Coupe d'Afrique des Nations de basketball sur fauteuil roulant, au Gymnase Jumelés du stade des Martyrs de Kinshasa.

Le match d'ouverture opposera l'Afrique du Sud au Kenya, tandis que la RDC fera son entrée en lice le 16 mars face au Liberia.

Après plusieurs séances de préparation, les joueuses congolaises affichent une grande détermination. Leur objectif : décrocher le sacre et se qualifier pour la Coupe du monde de cette discipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Voici la liste des Léopards Dames U25 retenues pour défendre les couleurs nationales à domicile à partir du 16 mars.

Classe 1

Ditu Frida (Kinshasa)

Wivine Moyo (Kinshasa)

Dorcas Banza (Haut-Katanga)

Classe 2

Clarisse Hushinde (Nord-Kivu)

Lucie Longele (Tshopo)

Classe 3

Jeanette Rita (Sud-Kivu)

Moza Mado (Nord-Kivu)

Classe 4

Gloria Malombo (Tshopo)

Aziza Colette (Tanganyika)

Salima Justine (Kinshasa)

Jeanne Alengwa (Tshopo)

Esther Sifa (Nord-Kivu)