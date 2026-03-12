Afrique: Basket sur fauteuil-CAN U25 (D) - La compétition débute ce samedi à Kinshasa

11 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Six pays prennent part, du 14 au 21 mars, à la Coupe d'Afrique des Nations de basketball sur fauteuil roulant, au Gymnase Jumelés du stade des Martyrs de Kinshasa.

Le match d'ouverture opposera l'Afrique du Sud au Kenya, tandis que la RDC fera son entrée en lice le 16 mars face au Liberia.

Après plusieurs séances de préparation, les joueuses congolaises affichent une grande détermination. Leur objectif : décrocher le sacre et se qualifier pour la Coupe du monde de cette discipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Voici la liste des Léopards Dames U25 retenues pour défendre les couleurs nationales à domicile à partir du 16 mars.

Classe 1

Ditu Frida (Kinshasa)

Wivine Moyo (Kinshasa)

Dorcas Banza (Haut-Katanga)

Classe 2

Clarisse Hushinde (Nord-Kivu)

Lucie Longele (Tshopo)

Classe 3

Jeanette Rita (Sud-Kivu)

Moza Mado (Nord-Kivu)

Classe 4

Gloria Malombo (Tshopo)

Aziza Colette (Tanganyika)

Salima Justine (Kinshasa)

Jeanne Alengwa (Tshopo)

Esther Sifa (Nord-Kivu)

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.