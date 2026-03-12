Congo-Kinshasa: Report des élections à la FECOFA pour le mois de mai 2026

Prévue en avril 2026, l'élection à la Fédération congolaise de football association (FECOFA) a été renvoyée au mois de mai 2026.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé ce report dans un communiqué parvenu mercredi 11 mars à Radio Okapi.

Selon l'instance faîtière du football mondial, ce nouveau report est principalement dû à des contraintes financières et logistiques, les fonds nécessaires pour l'organisation des scrutins n'étant pas encore disponibles.

Pour y remédier, la FIFA indique avoir entrepris des démarches visant à mettre en place une solution de paiements provisoires, afin d'assurer la prise en charge des dépenses liées à l'organisation de ces élections.

« Par conséquent, nous proposons que la FECOFA informe immédiatement ses membres et l'ensemble des parties prenantes de ce report. Les élections aux niveaux des Ligues nationales de football ainsi que celles du Comité exécutif de la FECOFA se tiendront donc au mois de mai. Par ailleurs, le délai de dépôt des candidatures, qui devait prendre fin le 12 mars, sera également prolongé en conséquence », précise le communiqué de la FIFA.

Par ailleurs, les élections des Ligues nationales de football de la RDC à savoir la LIFNAJ, la LINAFF et la LINAFOOT initialement prévues les 9, 10 et 11 mars 2026, sont repoussées aux 6, 7 et 8 avril prochains.