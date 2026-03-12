Sénégal: Le chef de l'État préconise une accélération de la mise en oeuvre des programmes routiers

Dakar — Bassirou Diomaye Faye a recommandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d'intensifier" l'exécution des projets d'infrastructures routières prioritaires déjà "validés" et de mettre en œuvre un nouveau schéma routier national.

"Le président de la République demande d'intensifier l'exécution des projets d'infrastructures routières prioritaires validés et de mettre en œuvre un nouveau schéma routier national optimisé, en cohérence avec l'urbanisation accélérée du territoire [national] et le déploiement des pôles de développement", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.