Sénégal: Économie sociale et solidaire - Bassirou Diomaye Faye appelle à une application intégrale de la loi d'orientation

Dakar — Le chef de l'État a parlé de l'urgence de veiller à une application intégrale des dispositifs et des instruments prévus par la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire (ESS), lors du Conseil des ministres de ce mercredi, selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

"Rappelant que l'année 2026 est dédiée à l'économie sociale et solidaire, le président de la République [a évoqué] l'urgence de veiller à l'application intégrale des dispositifs et des instruments prévus par la loi d'orientation relative à l'[ESS]", rapporte Mme Faye.

"Outre l'établissement du Fichier national de l'économie sociale et solidaire, il (le chef de l'État) demande au ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire d'accélérer la mise en place des mécanismes de l'[ESS] dans la dynamique de promotion d'un développement durable et participatif", a-t-elle écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye est d'avis qu' il convient de mobiliser les acteurs publics, le secteur privé, les structures de microfinance, les femmes, les jeunes et toutes les forces vives de la nation autour d'une doctrine nationale de développement endogène de l'économie solidaire".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"À cet égard, au-delà de l'intégration des initiatives des associations sportives et culturelles dans la nouvelle politique d'[ESS], il demande d'améliorer les performances des projets de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les vulnérabilités, à travers la crédibilité du Registre national unique", lit-on dans le communiqué.

"En outre, note la porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions, le président de la République fait observer la nécessité d'intensifier le processus de restructuration des programmes de protection sociale et de solidarité nationale, dans l'optique d'asseoir la complémentarité et le soutien optimal de l'État aux initiatives de consolidation de l'économie sociale et solidaire."

Selon Marie Rose Faye, le chef de l'État a demandé au ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire de préparer l'organisation, avant la fin d'octobre prochain, de la première session du Conseil national de l'économie sociale et solidaire.