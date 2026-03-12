Sénégal: Céréales et produits horticoles - Le chef de l'État appelle à renforcer les capacités de l'Institut de technologie alimentaire

Dakar — Le président de la République a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d"'accentuer" les campagnes d'information et de promotion de la consommation de la production agricole nationale, de renforcer aussi les capacités de l'Institut de technologie alimentaire en matière de valorisation des recherches sur les céréales et les produits horticoles.

"Il a insisté sur la nécessité d'accentuer les campagnes d'information et de promotion de la consommation de la production agricole nationale, par le développement d'un label qualité 'Sénégal', tout en renforçant les capacités de l'Institut de technologie alimentaire, notamment dans ses missions de valorisation des recherches sur les céréales et les productions horticoles", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

"Le président de la République souligne que les performances de la production, dans le secteur agricole, [nécessitent] la mise en œuvre d'une vision systémique intégrant à la fois la restructuration des marchés et des circuits de distribution des produits agricoles, la transformation des productions, la maîtrise et la régulation de la demande, ainsi que la promotion de la consommation des produits locaux", a écrit Mme Faye dans le communiqué du Conseil des ministres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef de l'État a demandé aussi au gouvernement de "veiller à l'encadrement et à la régulation de la commercialisation des produits agricoles et horticoles".

Il lui a recommandé d'accélérer le déploiement du Programme national de réalisation d'infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles".

Selon Marie Rose Faye, également secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions, le chef de l'État a appelé le ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que son collègue chargé de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, à "travailler à la signature de conventions de commercialisation, afin d'assurer l'écoulement des productions agricoles à des prix rémunérateurs".

Bassirou Diomaye Faye veut en même temps qu'une "attention particulière" soit accordée à la constitution de stocks de sécurité, concernant "les denrées stratégiques et les produits de consommation courante".

Il appelle le gouvernement à faire de même pour la stabilité des prix. M. Faye a demandé aux ministres concernés de "faire l'évaluation de l'état d'application de la loi sur les prix et la protection des consommateurs".