Dakar — Le gouvernement iranien a annoncé, mercredi, le retrait du pays de la participation à la prochaine Coupe du monde 2026 prévue dans trois mois aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada. Une décision qui fait de la République islamique d'Iran la septième nation à renoncer volontairement à une phase finale de la compétition mondiale après s'être qualifiée, depuis 1950.

Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a déclaré à la télévision nationale que son pays ne participera pas à la Coupe du monde 2026 "après des frappes aériennes menées conjointement par les États-Unis d'Amérique et Israël, qui ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei et déclenché un conflit régional".

Ce retrait, s'il est confirmé, ferait de l'Iran la septième nation à renoncer volontairement à une phase finale de Coupe du monde de la FIFA masculine après qualification depuis 1950. Historiquement, seules l'Inde, la Turquie, l'Écosse, la France, l'Irlande et le Portugal se sont retirés volontairement après s'être qualifiés.

La France, l'Irlande et le Portugal initialement non qualifiés, avaient été invités à remplacer l'Écosse l'Inde, la Turquie, lors du Mondial 1950 au Brésil. Mais ils s'étaient finalement retirés, invoquant le calendrier, les longs déplacements et des matchs trop rapprochés. Les autres pays avaient évoqué des raisons financières ainsi que des trajets trop longs et coûteux.

Des cas plus récents de non-participation concernent plutôt des exclusions politiques ou disciplinaires, comme celle de la Yougoslavie en 1994, interdite par les sanctions internationales imposées par l'ONU à la suite des guerres dans cette partie du monde.

Plus récemment, la Russie a été suspendue des compétitions internationales en 2022 en réponse à la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine. Il s'en était suivi des sanctions décidées par FIFA et UEFA, ce qui l'a empêchée de disputer les tournois internationaux, y compris les qualifications pour le Mondial.

Un précédent plus ancien remonte à la Coupe du monde 1938 en France : après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1938, l'Autriche, pourtant qualifiée, fut retirée du tournoi et plusieurs de ses joueurs intégrés à l'équipe d'Allemagne, si bien que la compétition se joua avec 15 équipes au lieu de 16.

La Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, impliquera 48 équipes. L'équipe iranienne avait choisi le complexe sportif Kino, à Tucson, comme camp de base.

Son retrait intervient après dix-huit mois de préparation. L'équipe iranienne était logée dans le groupe G avec la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Égypte.

Selon le règlement de la FIFA, une équipe se retirant volontairement au plus tard 30 jours avant le tournoi s'expose à une amende d'au moins 320 800 dollars (environ 180 610 400 francs CFA) et à d'éventuelles sanctions disciplinaires, pouvant inclure l'exclusion de compétitions ultérieures ou son remplacement par une autre équipe.