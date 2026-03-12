analyse

Le décès du célèbre flûtiste, compositeur et arrangeur malien Boncana Maïga à l'âge de 77 ans marque la fin d'une époque dans la musique de l'Afrique de l'Ouest.

C'était un interprète et un chef d'orchestre charismatique, doté d'un talent musical inné et d'une oreille fine. Son histoire est unique et n'aurait pu se produire qu'à cette époque, grâce à sa personnalité et à sa formation musicale, à Cuba.

En tant que musicienne, productrice et chercheure spécialisée dans la musique malienne et cubaine, j'ai suivi la carrière de Boncana Maïga pendant de nombreuses années. J'ai travaillé avec de nombreux groupes de danse cubains et j'ai produit de nombreux albums primés de musiciens maliens.

Maïga ne s'est jamais particulièrement intéressé aux instruments traditionnels de son pays natal. Sa véritable passion était plutôt la composition et l'arrangement pour les orchestres de danse. Ce talent allait avoir un impact majeur sur la musique populaire du Mali à l'ère post-indépendance.

Salsa africaine

Maïga restera sans doute dans les mémoires comme le producteur musical des nombreux albums Africando (1992-2013) qui fusionnaient la musique de danse latine avec les voix d'Afrique de l'Ouest. La musique afro-cubaine était populaire depuis longtemps et il y a ajouté un style unique de « salsa africaine », une musique entraînante appréciée sur les pistes de danse du monde entier.

On peut toutefois affirmer que le groupe qu'il a formé à Cuba dans les années 1960, Las Maravillas de Mali (Les Merveilles du Mali), avec des musiciens maliens, est son héritage le plus important et le plus durable, bien que le moins documenté.

L'album Las Maravillas de Mali, enregistré à Cuba en 1965, est un joyau de son époque, qui met en valeur les premières compositions et la musicalité de Maïga. Le groupe comprend des voix masculines, des flûtes, des violons, un piano et des percussions, avec des chansons en espagnol, en français et dans les langues maliennes.

Toutes les principales formes de danse cubaines y sont présentes : boléro, danzón, son montuno, chachacha, guaracha. Le groupe maîtrisait parfaitement le style charanga (flûtes et violons), même s'il était à Cuba depuis moins d'un an. Il est clair que Boncana Maïga avait un talent exceptionnel en tant que leader du groupe et flûtiste.

Qui était Boncana Maïga ?

Le Mali est bien connu pour ses musiciens traditionnels virtuoses (Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, Oumou Sangaré et bien d'autres). Maïga, en revanche, est venu à la musique avec une perspective très différente.

Il était un Songhaï, né et élevé à Gao, dans le nord-est du Mali (aujourd'hui zone interdite en raison de l'insurrection djihadiste). Selon la plupart des sources, il serait né en 1949, mais il est possible qu'il soit né en 1947, voire plus tôt. À l'époque, il était courant au Mali de délivrer des certificats de naissance qui modifiaient l'année de naissance réelle, afin de rajeunir ou de vieillir la personne. Une photo de Maïga jouant de la flûte à Cuba en 1965 suggère qu'il avait au moins 18 ans à l'époque, et non 16 comme cela aurait été le cas s'il était né en 1949.

Ayant grandi dans une ville isolée, Maïga, qui n'avait aucune formation musicale, a appris seul à jouer du saxophone, un instrument moderne dont on entendait peu parler à l'époque dans la région.

En 1959, un an avant l'indépendance du Mali, il a formé un groupe appelé Negro Band de Gao, qui a attiré l'attention du premier président du Mali, Modibo Keita, un leader visionnaire avec un programme socialiste.

Keita a reconnu le potentiel du talent musical du Mali pour cultiver une image internationale pour le pays nouvellement formé. Cuba offrait une excellente formation musicale, et Keita avait noué de bonnes relations avec Fidel Castro.

Keita a donc sélectionné dix jeunes musiciens maliens talentueux pour étudier la musique à Cuba, au Conservatoire Alejandro García Caturla de La Havane, en leur accordant des bourses. L'un d'entre eux était Boncana Maïga.

Ils sont partis à l'aventure dans un monde complètement différent. Ils sont arrivés en 1964 et sont restés huit ou neuf ans. Cette aventure allait avoir un impact durable sur le développement de la musique populaire ouest-africaine et sur la carrière de Maïga.

Cuba

Le flûtiste Dramane Coulibaly était l'un des musiciens maliens qui ont appris à lire et à écrire la musique à Cuba et, comme Maïga, à jouer de la flûte.

J'ai rencontré Coulibaly au Mali et j'ai travaillé avec lui. Nous avons eu de nombreuses conversations sur Cuba, en espagnol, qu'il parlait encore couramment. Il m'a dit que La Havane était un lieu d'apprentissage très intense et que la formation y était rigoureuse.

Trois des étudiants maliens ont abandonné leurs études et sont rapidement rentrés chez eux, mais les sept autres (dont Coulibaly) sont restés et ont formé un groupe, Las Maravillas de Mali, avec Maïga comme arrangeur et chef d'orchestre. Certains membres du groupe se sont installés à La Havane, se sont mariés avec des Cubaines et ont eu des enfants là-bas.

De retour au Mali

Au début des années 1970, sous la présidence de Moussa Traoré - qui avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1968 -, le groupe a été rappelé au Mali.

Coulibaly a déclaré que cela avait été traumatisant. En 2001, j'ai enregistré certaines de nos conversations dans le cadre de mes recherches en cours. Il m'a dit

Nous nous étions habitués à la décontraction cubaine, aux amitiés chaleureuses, aux nombreuses occasions de se produire, à l'éducation gratuite, au système de santé gratuit. J'ai quitté l'île à contrecoeur, pensant que j'y reviendrais bientôt. Cela ne s'est pas produit. Je n'ai jamais revu ma femme cubaine et j'ai dû lutter pour joindre les deux bouts à Bamako.

À Bamako, Maïga a commencé à se faire un nom en tant que chef d'orchestre. Certains membres des Maravillas de Mali se sont regroupés pour former Le National Badema (La Famille nationale), emblématique du nouveau régime.

Avec son flair caractéristique, Maïga fit venir de son village le jeune chanteur griot talentueux Kassemady Diabaté pour rejoindre le groupe. Il comprenait la nécessité de placer des chanteurs traditionnels au premier plan de ses groupes, afin de donner à la musique une saveur locale.

Cependant, Maïga ne devait pas rester longtemps au Mali. Il n'y avait pas assez d'opportunités pour son type de travail orchestral. Il ne s'intéressait qu'aux orchestres modernes et aux groupes de danse, et les musiciens traditionnels ne savaient pas lire la musique et n'avaient pas la formation nécessaire pour jouer des styles afro-cubains.

En Côte d'Ivoire

Maïga, toujours très demandé en tant que chef d'orchestre, s'installe en Côte d'Ivoire, où il crée RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne), un orchestre composé d'instruments modernes dont tous les musiciens savaient lire la musique.

Au début des années 1980, Abidjan disposait de studios d'enregistrement et était un centre important de l'industrie musicale ouest-africaine. Des musiciens célèbres tels que la Sud-Africaine Mariam Makeba et le Camerounais Manu Dibango y ont fait escale, se produisant avec la RTI. C'est là que Maïga a également enregistré - et, semble-t-il, produit - certains des plus grands chanteurs traditionnels du Mali, tels que Nahawa Doumbia et Kandia Kouyaté. (Kandia m'a confié lors d'une interview à Paris en 1998 qu'il y occupait uniquement un rôle de direction et non de création.)

Africando

Maïga s'est ensuite installé en Europe, où il a produit des albums avec Syllart, un label basé à Paris qui a lancé la carrière du Malien Salif Keita, entre autres. En collaboration avec le fondateur du label sénégalais Ibrahima Sylla, il a créé Africando. Il s'agissait d'un groupe de danse « salsa » vedette de la scène musicale latine, notamment à New York, accompagné de chanteurs invités provenant de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Africando a connu un succès financier et critique considérable. Les musiciens ont fait de nombreuses tournées et concerts et ont sorti de nombreux albums. Malgré des performances vocales sublimes, les arrangements du groupe ont parfois été critiqués pour leur caractère stéréotypé.

Boncana Maïga était le dernier membre survivant de Las Maravillas de Mali, et avec son décès, ce groupe éphémère mais très talentueux disparaît à jamais.

Il a certainement contribué à faire prendre conscience des liens entre l'Afrique et l'Amérique latine, le Mali et Cuba, qui remontent à l'époque de la traite transatlantique d'esclavage. Les musiciens maliens continuent d'avoir un fort sentiment d'attachement à la musique cubaine, qui fait partie de cet héritage, et Maïga l'a mis en valeur dans la culture populaire.

Lucy Durán, Professor emeritus of music, SOAS, University of London