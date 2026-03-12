Sénégal: 18 femmes de l'administration formées contre le cyberharcèlement et la cybercriminalité

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Ecole nationale de cybersécurité à vocation régionale (ENC-VR) a clôturé, mercredi, une session de formation de trois jours visant à renforcer les capacités de dix-huit femmes leaders travaillant dans l'administration sénégalaise contre les risques de cybercriminalité, a constaté l'APS.

"Dans le cadre de l'exécution du programme de formation au sein de l'Ecole nationale de cybersécurité, en coopération avec l'administration et le gouvernement du Sénégal, nous avons eu à organiser un atelier de formation qui est destiné aux femmes leaders dans le domaine du numérique", a notamment déclaré le directeur de la coopération et des partenariats au sein de l'école nationale de cybersécurité, le commandant de gendarmerie Amadou Tidiane Sow.

L'objectif de ce programme placé sous le thème "Femmes leaders et cybersécurité" a été de mettre l'accent sur la protection de leur image numérique, la sécurisation de leurs usages en ligne et le renforcement de leur résilience face aux attaques informationnelles.

"A travers cette formation, nous faisons en sorte de leur donner les moyens et surtout les perspectives et les bonnes pratiques de la gestion des crises réputationnelles dans le numérique", a aussi indiqué Amadou Tidiane Sow.

Selon toujours le document, l'utilisation croissante des plateformes numériques dans les sphères professionnelle, institutionnelle et publique expose davantage les femmes occupant des postes stratégiques à diverses formes de cybercriminalité, tels que le cyberharcèlement, la diffusion non consentie d'informations, les campagnes de désinformation ciblée, etc.

Les dix-huit participantes ont reçu des attestations après avoir suivi des modules de formation portant sur la cybercriminalité et la protection des données, le cadre juridique et réglementaire, la sécurité de l'identité numérique et la gestion des crises réputationnelles.

