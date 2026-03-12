Burundi: L'ex-Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni en liberté provisoire pour raisons médicales

L'ancien Premier ministre du Burundi, le général Alain-Guillaume Bunyoni a été remis en liberté provisoire pour « raisons médicales » ce mercredi, selon une source judiciaire. Autrefois l'un des personnages les plus influents du pouvoir, Alain Guillaume Bunyoni a été condamné à la prison à vie fin 2023 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, tentative de coup d'État et enrichissement illicite. Depuis plusieurs mois, son état de santé s'est fortement dégradé.

Alain-Guillaume Bunyoni a été autorisé à regagner son domicile de Bujumbura pour y poursuivre son traitement, selon nos informations. car depuis octobre il était hospitalisé. C'est donc depuis sa chambre d'hôpital de Gitega qu'il a été libéré. En décembre, il avait d'ailleurs été évacué et transféré pendant quelques jours dans un hôpital de Bujumbura, dans un état que son entourage qualifiait alors de « préoccupant ».

L'ancien Premier ministre souffrirait d'une forme grave de diabète, aggravée par son séjour en prison, selon plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.

Un proche de l'ancien président Pierre Nkurunziza

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autrefois l'un des plus importants généraux burundais, il a longtemps été le numéro 2 du pouvoir burundais. Proche de l'ancien président Pierre Nkurunziza, Alain-Guillaume Bunyoni a été plus de dix ans ministre de la Sécurité publique. Puis, en 2020, l'actuel chef de l'État Évariste Ndayishimiye le nomme Premier ministre. Il est considéré comme un dur du régime jusqu'à sa disgrâce.

Car en 2022, son ascension s'arrête brutalement : il est limogé de ses fonctions quelques jours après que le président Ndayishimiye a mis en garde contre une supposée velléité de coup d'État dirigé contre lui. Lors de ses procès, le général Bunyoni a toujours plaidé non coupable.