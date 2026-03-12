Sénégal: Le théâtre, un moyen de susciter un dialogue sur les risques sanitaires liés aux rongeurs

Dakar — La présentation de la pièce de théâtre scientifique intitulée "Janax yi ak nit ñi" (Des rongeurs et des hommes), offre l'opportunité d'un dialogue entre décideurs, citoyens et chercheurs sur les risques sanitaires causés par les rongeurs, a soutenu Ambroise Dalecky, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) basé à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Une des perspectives attendues de cette initiative, consiste à "donner des pistes d'action et de l'espoir à l'action communautaire au niveau des populations, des régions, en mettant en avant une approche intégrée, qui mobilise les différents acteurs du territoire, afin de susciter un dialogue entre les décideurs, les citoyens, les chercheurs, un dialogue Etat-sciences-société sur les risques sanitaires causés par certaines espèces des rongeurs", a-t-il déclaré.

M. Dalecky s'exprimait avec des journalistes, mardi, au terme de la présentation de ladite pièce au Grand Théâtre national, à Dakar, dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation sur l'impact des rongeurs sur la sécurité sanitaire et la souveraineté alimentaire.

Selon le chercheur, cette présentation vise à susciter une "prise de conscience de l'impact de certaines espèces de rongeurs sur la santé et l'alimentation".

A l'en croire, cette initiative cherche surtout à "faire sortir les données de la recherche, des institutions de recherche, pour les mettre à la disposition de l'action publique et des populations".

Le théâtre "est un médiateur puissant qui permet de faire sortir les résultats de la recherche scientifique des laboratoires et des bibliothèques pour les amener au coeur des villages et des quartiers", a de son côté souligné l'adjoint au sous-préfet de Dakar Plateau, Mouhamadou Tafsir Thiaw.

Il a alerté sur les dégâts causés par les rongeurs dans la souveraineté alimentaire du pays, en faisant par ailleurs observer que la science apprend que "75% des maladies émergentes demeurent d'origine animale".

La tournée nationale de la pièce "Janax yi ak nit ñi", entamée en février dernier, va se poursuivre jusqu'en avril prochain dans plusieurs régions du pays.

Soutenue par le Haut Conseil national de sécurité sanitaire, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national multisectoriel de sécurité sanitaire (PNMSS). Elle vise à renforcer la sensibilisation des populations et des autorités sur les enjeux liés à la prolifération des rongeurs.