Sénégal: Abdou Mbow dénonce des 'tromperies' dans la réforme pénale visant les actes contre-nature

Le député de Takku Wallu, Abdou Mbow (opposition ) a soulevé mercredi une question préalable à l'Assemblée nationale, estimant qu'il n'y a pas lieu de délibérer" sur le projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal, qu'il juge entaché de "trois grandes tromperies".

Sa motion a toutefois été rejetée par l'hémicycle.

Prenant la parole lors de la discussion générale, le parlementaire a d'abord mis en cause ce qu'il considère comme un "reniement" d'engagement du parti au pouvoir concernant la criminalisation de l'homosexualité.

Il a par ailleurs contesté l'interprétation des peines prévues dans le texte, notant qu'en matière criminelle les procédures et les sanctions sont "plus solennelles et plus graves".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abdou Mbow a également exprimé des réserves sur les dispositions relatives à la dénonciation des faits, estimant qu'elles pourraient dissuader les citoyens de signaler certaines infractions.

"Sous prétexte de punir l'adhésion ou l'encouragement, on se met à punir celui qui dénonce, comme pour faire peur à l'opinion et rendre difficile la dénonciation du délit", a-t-il martelé.

Le député a aussi appelé à suspendre le débat afin de permettre un examen plus approfondi du projet de loi par les parlementaires.