Sénégal: Abdou Mbow dénonce des 'tromperies' dans la réforme pénale visant les actes contre-nature

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le député de Takku Wallu, Abdou Mbow (opposition ) a soulevé mercredi une question préalable à l'Assemblée nationale, estimant qu'il n'y a pas lieu de délibérer" sur le projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal, qu'il juge entaché de "trois grandes tromperies".

Sa motion a toutefois été rejetée par l'hémicycle.

Prenant la parole lors de la discussion générale, le parlementaire a d'abord mis en cause ce qu'il considère comme un "reniement" d'engagement du parti au pouvoir concernant la criminalisation de l'homosexualité.

Il a par ailleurs contesté l'interprétation des peines prévues dans le texte, notant qu'en matière criminelle les procédures et les sanctions sont "plus solennelles et plus graves".

Abdou Mbow a également exprimé des réserves sur les dispositions relatives à la dénonciation des faits, estimant qu'elles pourraient dissuader les citoyens de signaler certaines infractions.

"Sous prétexte de punir l'adhésion ou l'encouragement, on se met à punir celui qui dénonce, comme pour faire peur à l'opinion et rendre difficile la dénonciation du délit", a-t-il martelé.

Le député a aussi appelé à suspendre le débat afin de permettre un examen plus approfondi du projet de loi par les parlementaires.

