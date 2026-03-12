Sénégal: Des acteurs communautaires de Kaffrine initiés aux techniques de premiers secours

Kaffrine — Quatre-vingt acteurs communautaires de la région de Kaffrine (centre) ont été formés aux techniques de premiers secours lors d'un atelier de deux jours organisé par le Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER).

Des ambulanciers, des agents de santé communautaire, des conducteurs de motos communément appelé "Jakarta", entre autres acteurs, ont pris part à cette formation dont l'objectif consistait à les outiller sur "les gestes de premiers secours en cas d'accident", a expliqué le capitaine Mansour Faye, en service à l'ANASER.

Une plateforme numérique test a été mise en place à l'occasion pour permettre des alertes rapides et la diffusion de messages de sensibilisation, afin d'assurer une intervention rapide en cas d'accident.

Le chef des opérations au Centre des opérations d'urgence sanitaire , Youssou Bamar Guèye, s'est félicité de cette initiative faisant suite à une évaluation des risques réalisée dans la région de Kaffrine.

"Les résultats ont montré que Kaffrine reste une zone accidentogène. C'est la raison pour laquelle, ce projet de formation a été mis en place pour mieux outiller et former les différents acteurs communautaires sur l'importance des premiers secours", a-t-il martelé.

Les bénéficiaires ont salué la pertinence de cette formation et se sont engagés à partager les connaissances acquises auprès d'autres acteurs.