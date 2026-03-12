Sénégal: Des acteurs communautaires de Kaffrine initiés aux techniques de premiers secours

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Quatre-vingt acteurs communautaires de la région de Kaffrine (centre) ont été formés aux techniques de premiers secours lors d'un atelier de deux jours organisé par le Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER).

Des ambulanciers, des agents de santé communautaire, des conducteurs de motos communément appelé "Jakarta", entre autres acteurs, ont pris part à cette formation dont l'objectif consistait à les outiller sur "les gestes de premiers secours en cas d'accident", a expliqué le capitaine Mansour Faye, en service à l'ANASER.

Une plateforme numérique test a été mise en place à l'occasion pour permettre des alertes rapides et la diffusion de messages de sensibilisation, afin d'assurer une intervention rapide en cas d'accident.

Le chef des opérations au Centre des opérations d'urgence sanitaire , Youssou Bamar Guèye, s'est félicité de cette initiative faisant suite à une évaluation des risques réalisée dans la région de Kaffrine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les résultats ont montré que Kaffrine reste une zone accidentogène. C'est la raison pour laquelle, ce projet de formation a été mis en place pour mieux outiller et former les différents acteurs communautaires sur l'importance des premiers secours", a-t-il martelé.

Les bénéficiaires ont salué la pertinence de cette formation et se sont engagés à partager les connaissances acquises auprès d'autres acteurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.