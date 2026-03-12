Afrique: La route reliant le rond-point APIX au lac Rose est mise en service

Sangalkam — La route reliant le rond-point APIX de la VDN3 aux habitations du lac Rose (ouest) a été officiellement mise en service mercredi, dans le cadre du projet "Ville verte lac Rose", en présence des autorités administratives locales.

Pape Yoro Sow, l'adjoint du sous-préfet de Sangalkam, des responsables de la société "Ville verte Casa Orascom" et de la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose ont procédé à cette mise en service.

Des notables et chefs de villages de l'arrondissement de Sangalkam, des techniciens et divers autres acteurs ont pris part à la cérémonie de mise en service de cette route reliant le rond-point APIX de la VDN3 au site du lac Rose.

"La mise en service de cette route marque une étape importante pour l'accessibilité du lac rose, mais également dans la dynamique d'aménagement de cette zone à fort potentiel économique et touristique", a dit l'adjoint au sous-préfet de Sangalkam.

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en service de ce tronçon, il a dit que "cette infrastructure offre aux populations, la possibilité de rejoindre la capitale dans un temps très réduit".

"Elle renforce aussi l'attractivité du lac Rose. Cette piste offre des perspectives très prometteuses dans le cadre du désenclavement de la zone", a ajouté Pape Yoro Sow.

"Il fut un temps, rejoindre le sanctuaire du lac Rose était une épreuve, une patience de plus de deux heures sur une route tortueuse. Aujourd'hui Dakar n'est plus qu'à quarante-cinq minutes du lac Rose", a pour sa part, indiqué, Abdou Wahab Kane, l'administrateur général de la société "Ville verte Casa Oroscom".

Il a rappelé que la réalisation de cette route est un investissement de 281 millions de francs CFA, avant de promettre que cette route sera "pavée et bordée d'arbres et de lumière solaire".

Pour sa part, le maire de Tivaouane Peulh-Niague, Momar Sokhna Diop, a magnifié l'utilité de cette route, "fortement fréquentée par les usagers qui accèdent beaucoup plus facilement à Dakar".

"Nous adhérons totalement à ce projet 'Ville verte lac Rose' qui fera de notre commune la plus belle du pays", a fait valoir le maire de la localité.

Il a relevé la possibilité de création d'emplois pour les populations locales et l'opportunité de créer des ressources additionnelles pour la collectivité territoriale.

Longue de de 5,85 kilomètres, cette route financée pour un montant de 281 millions de francs CFA, "constitue un levier essentiel pour l'ouverture et la valorisation du site du lac Rose".

"Cette amélioration majeure de la connectivité renforce l'attractivité de la zone et crée les conditions favorables au développement d'activités économiques, touristiques et résidentielles", explique un document de présentation de cette voie routière.