Sénégal: Kédougou - SGO alloue 400 millions CFA à la commune de Khossanto

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — La société minière Sabodala Gold Operations (SGO) a alloué 400 millions de francs CFA à la commune de Khossanto, dans la région de Kédougou (sud-est), une enveloppe destinée à financer des infrastructures communautaires de base, dans le cadre de la Responsabilité société d'entreprise (RSE) a-t-on appris de son maire, Mahamady Cissokho.

SGO "a accordé 400 millions FCFA à la commune de Khossanto pour financer des infrastructures communautaires de base, après plusieurs mois de concertations et de négociations avec les différentes parties prenantes", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec l'APS, après une réunion tripartite tenue à la sous-préfecture de l'arrondissement de Sabodala, sous la présidence du sous-préfet Youssouf Faye et de représentants de Sabodala Gold Operations.

Selon l'édile, à l'issue des échanges, les parties concernées se sont accordées sur la répartition de cette enveloppe dont une grande partie sera utilisée pour la construction d'un château d'eau à Khossanto, doté d'un réseau d'adduction complet, pour un total de 300 millions FCFA.

Il a aussi été décidé de financer, à hauteur de 5 millions de francs CFA, l'équipement de toutes les association sportives et culturelles (ASC) de la commune, en plus de l'aménagement d'un terrain de football à Khossanto pour 6 millions FCFA, compte non tenu d'un montant de 30 millions de francs CFA devant être utilisé pour la construction de murs de clôture pour des écoles de Léfakho, Madina Bérola et Lafia, a détaillé l'édile.

"Nous allons aménager des périmètres maraîchers à Bérola-Madina et Niamaya, pour 40 millions, et un grillage de jardin à Khossanto pour également 5 millions de nos francs", a ajouté l'élu, avant d'évoquer la réalisation d'un passage à niveau et l'aménagement de la route de Niamaya pour 14 millions FCFA.

"Cet accord marque une avancée importante pour le développement local et ouvre la voie à d'autres initiatives au bénéfice des populations de la commune de Khossanto", a commenté Mahamady Cissokho. Il a salué la patience et l'engagement des populations durant ce processus de négociation et de concertation de financement avec Sabodala Gold Operations (SGO).

Il a remercié la société "pour ce gros financement [..] et surtout son ouverture et sa compréhension" des enjeux du développement local dans les communes impactées par les opérations minières, ainsi que l'autorité administrative de Sabodala "pour son accompagnement et sa diligence dans la conduite du dialogue".

