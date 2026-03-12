Sénégal: Les écolières du CEM Kennedy sensibilisées sur les droits des femmes

Dakar — L'association "Toujours Kennedyennes" (TK), un regroupement d'Alumni du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, a tenu, mardi, une rencontre de sensibilisation sur les droits des femmes et des filles à l'intention des jeunes élèves du Collège d'enseignement moyen éponyme.

Cette rencontre, organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme axée sur le thème: "Droit- Justice - Action pour toutes les femmes et les filles".

Elle a pour ambition de renforcer l'autonomisation et "la conscience citoyenne des jeunes collégiennes et lycéennes à travers la promotion des droits, de la justice et de l'égalité".

Différentes thématiques telles que la protection des filles face aux violences, à l'exploitation et au harcèlement, le leadership, le genre, l'inclusion, la justice ont rythmé les échanges au cours de cette rencontre.

"Le thème choisi rappelle une réalité simple mais essentielle: chaque fille doit connaître ses droits, croire en sa valeur et avoir la possibilité de réaliser son potentiel", a déclaré la présidente de l'association TK, Coumba Ngouye Thiam.

Elle a tenu, par ailleurs, à faire un plaidoyer sur deux aspects qu'elle juge "essentiels" pour les femmes : la modification de la loi sur l'autorité parentale et le paiement de la pension de retraite aux fonctionnaires femmes.

Intervenant à l'un des panels, le professeur Massamba Gueye a rappelé à la jeune assistance les principes de la "dignité féminine" avant d'évoquer trois obligations qui incombent à l'Etat à l'égard des femmes et des filles.

"La première obligation concerne la protection de la vie de la jeune fille, la deuxième est l'éducation et la troisième a trait à la promotion de l'élite féminine dans toutes les disciplines", a rappelé M. Gueye.

Les participants ont salué "l'engagement remarquable" de l'association "Toujours Kennedyennes" qui ne cesse d'accompagner les femmes et les filles dans la lutte pour leurs droits.