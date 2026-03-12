Togo: Réformes foncières et zone franche à l'agenda du Conseil des ministres

11 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi autour d'un ordre du jour couvrant plusieurs dossiers importants liés à la sécurité, à la gouvernance publique et au développement socioéconomique.

Point central des délibérations : la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, confirmant la vigilance maintenue des autorités face aux défis sécuritaires persistants dans cette zone frontalière sensible.

Le Conseil a par ailleurs fait le point sur plusieurs chantiers institutionnels d'envergure. Les ministres ont examiné les résultats de l'enquête démographique et de santé, outil statistique essentiel à l'orientation des politiques sociales nationales.

La gouvernance de la zone franche et les réformes foncières en cours ont également figuré à l'ordre du jour, témoignant de la volonté du gouvernement de moderniser le cadre économique et juridique du pays.

Enfin, le Conseil a pris connaissance des travaux de la commission spéciale d'enquête sur les cas de disparitions inquiétantes, un dossier sensible qui cristallise l'attention de l'opinion publique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.