Togo: Réformes foncières et zone franche à l'agenda du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi autour d'un ordre du jour couvrant plusieurs dossiers importants liés à la sécurité, à la gouvernance publique et au développement socioéconomique.

Point central des délibérations : la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, confirmant la vigilance maintenue des autorités face aux défis sécuritaires persistants dans cette zone frontalière sensible.

Le Conseil a par ailleurs fait le point sur plusieurs chantiers institutionnels d'envergure. Les ministres ont examiné les résultats de l'enquête démographique et de santé, outil statistique essentiel à l'orientation des politiques sociales nationales.

La gouvernance de la zone franche et les réformes foncières en cours ont également figuré à l'ordre du jour, témoignant de la volonté du gouvernement de moderniser le cadre économique et juridique du pays.

Enfin, le Conseil a pris connaissance des travaux de la commission spéciale d'enquête sur les cas de disparitions inquiétantes, un dossier sensible qui cristallise l'attention de l'opinion publique.