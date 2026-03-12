Maroc: Le Premier secrétaire de l'USFP en tournée organisationnelle dans la région de Souss-Massa en vue des prochaines échéances électorales

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a tenu une série de réunions organisationnelles dans la région de Souss-Massa. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du Bureau politique visant à appliquer les résolutions de la Commission administrative nationale et à insuffler une nouvelle dynamique politique et organisationnelle.

Elles se sont déroulées récemment, en présence de membres du Bureau politique, du secrétaire régional du parti à Souss-Massa, du secrétaire provincial d'Inezgane-Aït Melloul, ainsi que de nombreux élus et militants de l'USFP.

Ces rencontres avec le Premier secrétaire s'insèrent dans le cadre d'un programme national consistant à organiser une série de réunions avec les militants et les élus du parti dans les différentes régions du Royaume, en vue des prochaines échéances organisationnelles et électorales. L'objectif étant d'évaluer l'action organisationnelle et électorale et de renforcer les préparatifs pour ces échéances.

Ces réunions ont été l'occasion de passer en revue le bilan de l'action des élus du parti durant le mandat actuel. Les différentes initiatives et les efforts qu'ils ont déployés ont été soulignés, que ce soit depuis des postes de gestion ou depuis les rangs de l'opposition.

Ont également été mis en avant leur présence continue sur le terrain, leur engagement envers les préoccupations des citoyens et la défense de leurs intérêts, dans un cadre d'intégrité, de transparence et de gestion responsable des affaires publiques.

Les participants ont également examiné la situation politique et organisationnelle dans les différentes provinces de la région. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la structuration organisationnelle du parti et de consolider sa présence dans la société.

Cela passe par l'ouverture aux compétences et aux énergies locales, ainsi que par la présentation d'une offre politique et de développement à même de répondre aux aspirations de la population.

Dans ce contexte, les participants ont affirmé leur détermination à poursuivre le travail collectif et à renforcer la coordination entre les différentes structures du parti et ses élus, afin de garantir la synergie des efforts et la complémentarité des initiatives en vue d'obtenir de bons résultats lors des prochaines échéances, qu'elles soient législatives, communales, régionales ou sectorielles. Ils ont également mis en avant l'importance de poursuivre la dynamique organisationnelle, de nature à renforcer la présence du parti et son impact politique.

Ils ont, par ailleurs, insisté sur l'importance de préserver l'intégrité du processus électoral en tant que pilier fondamental de l'enracinement du processus démocratique. Ils ont, en outre, réaffirmé leur rejet catégorique de toutes les formes de corruption électorale, que ce soit par l'utilisation de l'argent, la manipulation tribale, l'exploitation du pouvoir ou toute autre pratique portant atteinte à la volonté des électeurs et minant la confiance dans les institutions et la classe politique.

Dans le même contexte, Driss Lachguar a tenu des réunions organisationnelles avec les membres des deux secrétariats provinciaux d'Agadir Ida-Outanane et d'Inezgane-Aït Melloul, ainsi qu'avec les secrétaires provinciaux de la région de Souss-Massa. Ces rencontres ont permis d'examiner la situation politique et organisationnelle dans la région et de lancer une dynamique de préparation précoce aux prochaines échéances.

