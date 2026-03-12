Angola: Des journées scientifiques signalent des mesures de santé préventive à Huambo

Huambo — Les approches sur les mesures de santé préventive dans la province de Huambo ont dominé, mardi, les journées scientifiques de l'Institut technique de santé « Francisco I », pour éviter la prolifération des maladies et les hospitalisations tardives dans les unités sanitaires.

L'événement, d'une durée de trois jours et qui se déroule au Centre de formation des journalistes (CEFOJOR) réunit les élèves du deuxième cycle de l'institut, les enseignants et les techniciens de santé, en mettant l'accent sur le renforcement des mesures de prévention des maladies.

À l'occasion, le directeur général de l'institution d'enseignement secondaire, Adérito Hucui, a déclaré que l'activité visait à contribuer à la santé préventive de la population et à accroître les capacités techniques des élèves, pour renforcer la composante pratique.

Le responsable a indiqué que l'institution entendait, avec les journées scientifiques, encourager la recherche et le développement de la responsabilité sociale des techniciens, ainsi que la recherche d'alternatives viables pour réduire les coûts de traitement des maladies.

« La prévention représente le meilleur chemin pour combattre toute maladie, c'est pourquoi nous pouvons mettre fin aux hospitalisations tardives dans les unités hospitalières qui se terminent généralement par des décès », a-t-il souligné.

Adérito Hucui a affirmé qu'il était important d'intensifier les campagnes de sensibilisation contre les grossesses précoces, qui sont également devenues un problème de santé publique.

En fonctionnement depuis 2018, l'institution gère des cours du II cycle dans les domaines de l'Infirmerie Générale, des Analyses Cliniques, de la Pharmacie, de la Stomatologie et de la Physiothérapie.