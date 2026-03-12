Angola: Une Angolaise nommée à un poste de direction à l'hôpital Albert Einstein

Luanda — Jadmira Queta, une Angolaise de 31 ans, a récemment pris ses fonctions de directrice des ressources humaines à la direction de l'hôpital Israelite Albert Einstein de São Paulo, au Brésil, l'un des établissements hospitaliers les plus prestigieux d'Amérique latine.

Cette information figure dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Brésil, transmis à ANGOP, précisant que Jadmira Queta a débuté sa carrière au sein de l'établissement en 2021, en tant qu'assistante d'accueil.

Diplômée en administration des affaires de l'université Anhanguera, au Brésil, elle s'est distinguée pendant cinq ans par son professionnalisme, son dévouement et son souci constant de l'excellence, qualités qui lui ont permis de gravir les échelons jusqu'à accéder à un poste de direction au sein de l'hôpital.

Selon le document, cette professionnelle angolaise devient ainsi la première étrangère africaine à occuper un poste de direction dans l'établissement, un fait considéré comme une étape importante en matière de représentation et de valorisation de la diversité dans le milieu professionnel.

Sur le plan social et institutionnel, cette professionnelle angolaise participe activement au programme interne "Etnias", une initiative visant à promouvoir la diversité, l'inclusion et à lutter contre les discriminations au travail.

En 2021, elle a également collaboré à l'organisation d'activités liées à la Journée de sensibilisation aux Noirs, contribuant ainsi à la valorisation de la culture africaine au sein de l'institution.

Le parcours professionnel de Jadmira Queta illustre la persévérance, le mérite et l'engagement en faveur de l'égalité des chances, faisant d'elle une référence positive pour la présence et la contribution des citoyens angolais à l'étranger.

L'hôpital israélite Albert Einstein a été fondé par la communauté juive de São Paulo le 4 juin 1955. Il est l'un des hôpitaux les plus réputés du Brésil pour la qualité de ses soins, son équipement médical de pointe et les spécialités qu'il propose pour traiter les principales pathologies.

Avec plus de 10 000 médecins inscrits, il figure parmi les hôpitaux privés les plus modernes au monde.