Afrique: Enfants soldats - La Déclaration de Rabat au coeur d'une rencontre à Genève

La lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés ainsi que la promotion de leur réintégration durable ont été au centre d'une table-ronde de haut niveau, organisée lundi à Genève, en marge de la 61e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, dans le cadre de la série de conférences consacrées à la Déclaration internationale de Rabat sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration axée sur les enfants.

Initiée par le Geneva Nations Institute, en partenariat avec le Centre international de recherche pour la prévention du recrutement des enfants soldats (IRCPCS) basé au Maroc, cette rencontre a réuni des experts internationaux, universitaires, décideurs publics et praticiens afin d'examiner les moyens de renforcer les efforts mondiaux visant à éradiquer ce phénomène et à promouvoir des mécanismes efficaces de réintégration des enfants affectés par les conflits.

Les discussions ont porté notamment sur les principes clés de la Déclaration de Rabat, qui mettent l'accent sur la prévention du recrutement à travers le renforcement de la gouvernance, l'accès à une éducation inclusive et la résilience des communautés, ainsi que sur la nécessité d'une réintégration globale des enfants concernés fondée sur le soutien psychosocial, l'éducation, la formation professionnelle et la réunification familiale et communautaire.

Les intervenants ont également souligné que la réintégration des enfants anciennement recrutés constitue un levier essentiel pour la consolidation de la paix, la stabilité sociale et le développement à long terme, appelant à renforcer la coopération entre Etats, organisations internationales, institutions de recherche et acteurs de la société civile afin de prévenir ce phénomène et d'accompagner les processus de réhabilitation.

La rencontre a aussi mis en avant l'importance de la responsabilité et de la redevabilité face au recrutement d'enfants, en soulignant la nécessité d'enquêtes effectives et de mécanismes juridiques conformes au droit international pour lutter contre ces pratiques.

Le panel d'experts comprenait notamment le professeur de droit international Alfred de Zayas, ancien expert indépendant des Nations unies, l'expert en droit international Blerim Mustafa, vice-recteur du Geneva Nations Institute, et le président de l'IRCPCS Abdelkader Filali. Un témoignage a également été présenté par le militant marocain des droits humains, Hamada Bouihi, sur les réalités du recrutement dans les camps de Tindouf.

Cette conférence intervient alors que l'IRCPCS marque quatre années depuis son lancement en mars 2022, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, avec pour mission de promouvoir la recherche et l'élaboration de politiques publiques visant à prévenir le recrutement des enfants soldats.

Une étape importante a été franchie en novembre 2025 avec l'adoption par plus de quarante Etats de la Déclaration de Rabat, initiative destinée à repenser les politiques de désarmement, de démobilisation et de réintégration au-delà de la seule démobilisation à court terme, en privilégiant des stratégies de prévention et de gouvernance axées sur la réintégration durable.

Le 1er décembre 2025, cette déclaration a été reconnue comme référence dans les délibérations du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Assemblée générale des Nations unies, illustrant la dynamique internationale croissante visant à renforcer la protection des enfants dans les situations de conflit armé.

Les participants ont relevé que la prolifération de groupes armés non étatiques dans des contextes de gouvernance fragile continue d'accroître les risques de recrutement d'enfants dans plusieurs régions du monde, soulignant la nécessité de consolider les mécanismes de responsabilité, de protéger les espaces académiques et de la société civile contre toute forme de coercition et de promouvoir des parcours de réintégration durable fondés sur l'éducation, le soutien psychosocial et les opportunités économiques.

A travers cette série de conférences consacrée à la Déclaration internationale de Rabat, les organisateurs entendent renforcer la coopération internationale et mobiliser l'innovation en matière de politiques publiques afin de contribuer à l'éradication mondiale du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés d'ici 2040.