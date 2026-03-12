Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - La Nkéni-Alima promet un vote utile en faveur de Denis Sassou N'Guesso

Le président-candidat Denis Sassou N'Guesso a quitté Gamboma, chef-lieu de la Nkéni-Alima, le 10 mars, avec le sentiment d'une mission accomplie au regard des assurances reçues des habitants des six districts que compte ce département nouvellement créé, notamment Gamboma, Ongogni, Ollombo, Makotimpoko, Abala et Allembe, qui lui ont garanti la victoire le 15 mars prochain.

Le président fédéral du Parti congolais du travail (PCT) du département de la Nkéni-Alima, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, a parlé au nom des forces vives du département. Il a assuré au candidat-président son triomphe le 15 mars. Selon lui, tous les districts de la Nkéni-Alima sont prêts à accélérer la marche vers le développement aux côtés du président sortant. Le 15 mars, a-t-il dit, ce département offrira à Denis Sassou N'Guesso une belle victoire, claire, nette et sans ambiguïté, d'autant plus que son empreinte est partout intangible dans ce département. En termes d'exemples, il a cité la construction des écoles, des routes, des centres de santé intégrés et des zones agricoles protégées.

« Très grand camarade président-candidat, écoutez cette clameur, écoutez comment la terre de nos ancêtres vibre sous nos pieds, car des milliers de coeurs battent à l'unisson pour vous accueillir et vous exprimer leur attachement. Votre base de la Nkéni-Alima a déjà fait son choix, elle votera pour Denis Sassou N'Guesso. Les six districts de ce département ont fait le choix du vote utile, le vote pour le développement inclusif et durable de notre département et de la République du Congo », a rassuré le député d'Ongogni, comptant sur le candidat de la Majorité présidentielle pour poursuivre la transfiguration de ce territoire.

Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a assuré le déplacement d'un millier d'habitants de la cinquantaine de villages de ce district, à Gamboma, afin de leur permettre d'être face à leur candidat et d'écouter ses projets pour eux. « Un pays sans agriculture ne peut pas se développer. Donc, le président a promis de mécaniser l'agriculture au niveau de la Nkéni-Alima et il mettra tous les moyens à la disposition des autorités locales », s'est réjoui un jeune d'Ongogni ayant effectué le déplacement de Gamboma.

« Le département de la Nkéni-Alima, nouvellement créé, a besoin d'un homme comme le président Denis Sassou N'Guesso, parce que les autres départements autrefois ont bénéficié de la municipalisation accélérée ; nous aussi voulons en bénéficier. Mais si nous ne le votons pas, qui pourra le faire? Nous rassurons le président que le 15 mars à 12h, il n'y aura plus élection dans tout le département de la Nkéni-Alima et nous sommes prêts pour l'emmener jusqu'à son élection à la tête de notre pays, parce que nous croyons en ses actions, nous savons qu'avec lui, l'homme d'expérience, notre département sera développé », a renchéri un autre participant.

Après avoir attentivement écouté les doléances de la population, le candidat de la Majorité présidentielle a mis, entre autres, en lumière au cours de ce méga meeting, ses projets pour ce département nouvellement créé. « J'ai entendu des gens parler des routes. Oui, lorsque les gens travaillent, il faut que leurs marchandises arrivent dans les grandes villes ; il faut que d'autres puissent aller jusqu'à Pointe-Noire, au port pour l'exportation. Le gouvernement va aménager les routes. En ce moment, nous avons commencé petit à petit à construire la route Ollombo-Abala ; de même la route Inkouélé-Ongogni est en cours d'aménagement », a annoncé Denis Sassou N'Guesso.