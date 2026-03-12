Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Des journalistes formés à l'usage responsable des réseaux sociaux

11 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLCs) a organisé, le 10 mars à Brazzaville, de concert avec l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCEr), une formation spéciale au profit des journalistes-reporters et responsables de communication des partis politiques, pour les édifier sur l'usage utile des réseaux sociaux en période électorale, afin de prévenir la désinformation.

La formation s'est tenue sur le thème « L'usage responsable des réseaux sociaux et l'intégrité électorale ». Une centaine de journalistes actifs et responsables de communication de quelques formations politiques a pris part.

A l'occasion, des experts de Tik-Tok et Méta, société qui gère Facebook, Instagram et whatsapp, ont animé, en ligne, des exposés afin d'édifier les professionnels des médias sur le fonctionnement de leurs plateformes numériques. L'objectif étant de prévenir la désinformation en cette période sensible, qui peut faire basculer le pays dans des violences pré ou post électorales.

Dans le fond, les experts de Tik-Tok et Méta et ont rappelé aux participants que leurs plateformes fonctionnent sur la base des principes d'éthique bien définis. Sur leurs réseaux respectifs, ont-ils indiqué, ils ont employé des centaines de Fact-checkers, un groupe de techniciens qui assurent le contrôle au quotidien de tout contenu infondé et malveillant sur les deux plateformes digitales.

Il s'agit, entre autres, des discours de haine, de la désinformation, la stigmatisation, les injures, des appels au soulèvement populaire, des appels et propos violents.

Pour prévenir ces contenus malveillants sur leurs réseaux, Tik-Tok et Méta se sont engagés à renforcer leurs mesures de sécurité en vue de combattre les contenus erronés, des manipulations de l'opinion, ainsi que toute sorte de fake-news et de désinformation qui abondent les réseaux sociaux en période électorale.

Dans les échanges, les journalistes ont exhorté les deux plateformes numériques à veiller au grain à la publication, par des internautes, des résultats du vote en ligne avant les structures habilitées.

Clôturant la formation, le président du CSLC, Médard Milandou, a invité les professionnels des médias à mettre en pratique les notions apprises afin de lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, un phénomène qui prend l'ampleur à travers le monde.

Selon les experts, au Congo, l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux est en hausse, avec plus de 31 milliards de mégabytes de données consommées au deuxième trimestre 2025. Le taux de pénétration d'Internet est estimé à 58 %, avec environ 5,7 millions de connexions mobiles, soit près de 93 % de la population.

