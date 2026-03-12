Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Uphrem Dave Mafoula face à la population de Brazzaville

Le candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Uphrem Dave Mafoula, a tenu le 10 mars au boulevard Alfred-Raoul, à Brazzaville, son dernier grand meeting de campagne électorale, après une longue tournée dans l'hinterland.

Face aux Brazzavillois de tout âge, Uphrem Dave Mafoula s'est déclaré être « le candidat des jeunes et du changement ». Il a présenté, en détails, les principaux axes de son projet de société intitulé le « Pacte républicain pour le nouveau départ » qu'il compte exécuter, si les Congolais lui accordaient leur voix, lors des journées des 12 et 15 mars. « Je ne serai pas comme ceux qui ont promis aux Congolais depuis des années le changement alors qu'ils ne l'ont pas donné », a déclaré Uphrem Dave Mafoula, confiant de sa victoire.

Parmi les grandes lignes proposées par le candidat, figurent, entre autres, la consolidation de la démocratie, l'Etat de droit et la promotion de la bonne gouvernance. « Je mettrai toute ma volonté à rééquilibrer les pouvoirs, à moraliser la vie publique et à garantir l'effectivité des droits fondamentaux, afin d'ancrer durablement la démocratie congolaise dans nos réalités socio-culturelles et de répondre aux aspirations profondes de notre peuple », a-t-il promis.

Il s'engage à réformer les institutions et à repenser l'organisation territoriale en réduisant le nombre de départements par un découpage de huit seulement. L'objectif est de simplifier, d'après lui, le fonctionnement du Parlement et d'élargir la participation des forces vives de la nation et redonner au pouvoir judiciaire les moyens de sa pleine autonomie. « Supprimer le Sénat, réduire le nombre de sièges à l'Assemblée », a-t-il proposé.

L'autre point abordé par Uphrem Dave Mafoula lors de ce face-à-face avec les Congolais a porté sur le social et l'entrepreneuriat des jeunes. Il a promis, dans son message, de soutenir le secteur privé tout en facilitant les investissements et les innovations locales, de réduire les inégalités, de lutter contre la misère et de garantir l'accès aux droits fondamentaux pour tous.

Il entend également moderniser l'éducation, la formation professionnelle et la santé en rendant accessibles tous ces domaines à chaque couche de la population. « Rendre l'école gratuite pour les orphelins, offrir des bourses aux élèves à partir de la classe de quatrième, des consultations gratuites pour les femmes enceintes et un budget spécial pour la reconstruction du Pool », a indiqué Uphrem Dave Mafoula.

Rendant hommage à la femme congolaise en ce mois de mars, Dave Mafoula a remarqué l'absence des femmes lors de ce scrutin présidentiel. « Cela signifie que les femmes n'ont pas encore suffisamment compris le combat politique », a-t-il déploré.

A quelques jours de la clôture de la campagne électorale, Uphrem Dave Mafoula continue de mobiliser ses partisans avec pour seule consigne le jour du vote : choisir le candidat du changement.