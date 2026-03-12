Congo-Brazzaville: Département du Djoué-Léfini - Denis Sassou N'Guesso promet la construction d'un grand aéroport à Ignié

Candidat à sa propre succession, le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, a bouclé le 10 mars à Ignié, dans le département du Djoué-Léfini, son périple national avant la clôture, le 13 mars, de la campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle. Après avoir écouté les doléances des forces vives du département, le candidat a fait quelques annonces dont la construction du futur grand aéroport au PK 45.

Après son méga meeting de Gamboma, chef-lieu du département de la Nkéni-Alima en mi-journée, le candidat-président est arrivé à Ignié, chef-lieu provisoire du département du Djoué-Léfini, aux environs de 17 h 40; où une foule en liesse l'attendait depuis 9 heures du matin. Ouvrant le bal des allocutions, le représentant de la jeunesse de Djoué-Léfini, Symphorien Mpioh, s'est réjoui de l'inscription dans le nouveau projet de société intitulé du candidat à la présidence de la République, « Accélérons la marche vers le développement », notamment en page 55, de la mise en place d'un service militaire obligatoire pour les jeunes de 18 à 22 ans. Un projet salvateur qui permettra, d'après lui, à la jeunesse congolaise, au-delà de la préparation à la défense de la patrie, de découvrir et d'intégrer profondément les valeurs fondamentales du pays ainsi qu'un brassage des jeunes.

Il a également salué la volonté de Denis Sassou N'Guesso d'engager la digitalisation des administrations publiques afin d'accélérer et de moderniser les services rendus aux usagers. Il a proposé, par ailleurs, la création d'un fonds de développement de l'économie numérique destiné à soutenir les jeunes entrepreneurs, les innovateurs et les porteurs de projets technologiques.

Reconnaissant le leadership du président-candidat dans le cadre de la protection et la promotion des droits des femmes, la représentante des femmes de Djoué-Léfini, Verra Mampassi, a formulé le voeu de voir Denis Sassou N'Guesso nommer une femme ministre d'Etat, Premier ministre ou générale dans les Forces armées congolaises, afin de montrer, a-t-elle dit, que le courage, la discipline et l'effort ne sont pas l'apanage d'un seul genre.

Tout comme le président fédéral du Parti congolais du travail, Paul Nganongo, qui a parlé au nom du directeur national de campagne et du représentant de la jeunesse, Verra Mampassi a sollicité l'organisation d'une municipalisation accélérée pour le département de Djoué-Léfini. « Nous souhaitons voir dans notre département la construction d'un aéroport, d'un hôpital général moderne à l'image de ceux récemment réalisés à Sibiti et à Ouesso, et la réalisation d'un grand complexe scolaire moderne comprenant un lycée général et un lycée technique pour préparer l'avenir de notre jeunesse, ainsi que les projets d'adduction d'eau potable dans nos localités rurales », a-t-elle plaidé.

Un coup KO dès le premier tour

A l'unisson, les forces vives de ce nouveau département ont garanti au président-candidat une victoire écrasante dès le premier tour du scrutin du 15 mars. « De nos rencontres dans les six districts de Djoué-Léfini, la population nous a dit qu'elle a fait le choix de la continuité et de la sagesse avec le président-candidat Denis Sassou N'Guesso. Nous l'avons choisi parce que c'est un bâtisseur, un homme de défis, quelqu'un qui apporte des solutions inattendues. Elle a deux raisons de voter pour vous à 100%, le 15 mars 2026. La première raison, c'est la paix et la deuxième est liée aux questions de développement », a déclaré Paul Nganongo en substance.

Denis Sassou N'Guesso qui avait annoncé sa candidature le 5 février dernier à Yié, a rappelé qu'avec la construction prochaine du pont route-rail reliant Brazzaville à Kinshasa, le département du Djoué-Léfini sera un grand carrefour offrant de nombreuses opportunités. Selon lui, la zone industrielle de Maloukou en est un exemple palpable de création d'emplois à la population. Pour lui, toutes les doléances formulées trouvent leurs réponses dans le projet de société intitulé « Accélérons la marche vers le développement ».

« Il ne s'agit pas des promesses vaines, nous allons tout faire pour que tous ces travaux soient réalisés. Nous allons ramener les trois nouveaux départements créés au même niveau que les anciens. Concernant l'eau potable, nous allons tout faire pour construire des forages afin de la donner à la population. Ce département est à mes yeux comme celui de la Cuvette-Ouest dont le chef-lieu, Ewo, n'avait pas de maison du préfet. Le gouvernement a pris la décision, aujourd'hui si vous y arrivez, vous verrez qu'Ewo a beaucoup changé. Donc, à Djoué-Léfini, nous allons tout faire pour doter le chef-lieu, Odziba, de toutes les infrastructures nécessaires », a-t-il promis.

Pour la réalisation de tous ces projets, le candidat-président a insisté sur la nécessité de consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale.