Sénégal: Innovation - Le Sénégal présent au Salon international des inventions de Genève

Le Sénégal prend part à la 51e édition du Salon international des inventions de Genève, prévue du 11 au 15 mars 2026 au centre d'exposition Palexpo, en Suisse. L'annonce a été faite par l'Ambassade du Sénégal en Suisse, qui informe la communauté sénégalaise et africaine établie dans ce pays de la participation d'une délégation d'inventeurs et d'experts sénégalais à cet événement mondial dédié à l'innovation.

Conduite par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la délégation sénégalaise prendra part aux différentes activités du salon et animera le pavillon du Sénégal. Cet espace sera consacré à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation nationale.

Le programme prévoit notamment, le mercredi 11 mars, une conférence inaugurale au pavillon du Sénégal autour du thème : « La recherche et l'innovation au Sénégal : état des lieux et perspectives dans la vision Sénégal 2050 ». Plusieurs inventeurs sénégalais y présenteront également leurs travaux et leurs projets tout au long de la semaine.

À travers cette participation, les autorités souhaitent mettre en avant le savoir-faire scientifique et technologique du pays, tout en renforçant les liens entre la diaspora et les acteurs nationaux de la recherche et de l'innovation.

L'Ambassade du Sénégal en Suisse invite ainsi la communauté sénégalaise et africaine à visiter le pavillon du Sénégal afin d'encourager les inventeurs et de soutenir la promotion de l'innovation sénégalaise sur la scène internationale.