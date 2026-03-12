Sénégal: Onze personnes arrêtées à Rosso

La Brigade territoriale de Rosso a procédé, dans la nuit du 9 au 10 mars 2026, à l'interpellation de onze individus pour association de malfaiteurs et trafic illicite de produits agricoles. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions de sécurisation et de lutte contre la criminalité transnationale menées par la gendarmerie.

Selon les informations fournies par les forces de sécurité, l'intervention fait suite à un renseignement signalant un trafic de produits agricoles à destination d'un pays limitrophe dans la commune de Ronkh, située dans le département de Dagana. Les gendarmes ont alors mis en place un dispositif de surveillance et d'interception dans la zone ciblée.

L'opération a permis, dans un premier temps, l'arrestation de neuf individus, dont six charretiers et trois manutentionnaires. Ces derniers ont été appréhendés à bord de charrettes transportant des sacs d'oignons alors qu'ils s'apprêtaient à traverser le fleuve Sénégal au niveau d'un point de passage clandestin situé au village de Khor, afin de rallier la Mauritanie.

Les investigations ont également conduit à l'identification du commanditaire présumé de l'opération, du chauffeur du camion qui avait pris la fuite avec une partie de la cargaison, ainsi que du capitaine de la pirogue chargé d'assurer la traversée du fleuve.

Le camion transportant les produits agricoles a finalement été retrouvé dans le village de Ronkh, stationné devant le domicile de l'une des personnes impliquées. Dans la même localité, les gendarmes ont découvert une importante quantité de sacs d'oignons stockés dans un magasin et destinés à être frauduleusement acheminés vers l'étranger.

Au total, onze individus ont été interpellés. Les forces de l'ordre ont saisi 365 sacs d'oignons de 25 kilogrammes, un camion de marque Renault, six charrettes, six chevaux ainsi qu'un moteur de pirogue de marque Yamaha. L'enquête se poursuit afin d'établir toutes les responsabilités dans cette affaire.