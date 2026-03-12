Congo-Kinshasa: Attaques de drones à Goma - Le Gouvernement s'engage à travailler avec l'ONU pour l'établissement des faits

Quelques heures après les attaques de drones survenues à Goma, dans la province du Nord-Kivu, le Gouvernement congolais réaffirme son engagement à collaborer avec l'ONU et l'ensemble de ses partenaires pour établir les faits.

Dans un communiqué parvenu mercredi 11 mars à Radio Okapi, l'exécutif national indique avoir pris connaissance des explosions ayant causé des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels dans cette ville sous occupation rebelle.

Le Gouvernement exprime sa profonde tristesse à la suite des pertes en vies humaines rapportées, notamment le décès de Karine Buisset, ressortissante française et employée de l'UNICEF en RDC.

Il présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au Gouvernement de la République française ainsi qu'à l'ensemble de la communauté humanitaire.

Le Gouvernement salue également l'engagement remarquable des acteurs humanitaires qui, malgré des conditions particulièrement difficiles, poursuivent leur mission d'assistance auprès des populations civiles affectées par le conflit dans l'Est de la RDC.

« Par leur présence, ainsi que par leurs actions de secours aux côtés du peuple congolais et de documentation des crimes, ces femmes et ces hommes contribuent à atténuer les souffrances des communautés civiles et à faire progresser la quête de justice pour les victimes, durement éprouvées par les violences, les vies fauchées et les destructions résultant de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda agissant avec ses supplétifs de l'AFC/M23 », indique le communiqué.

Selon le document, les circonstances exactes des incidents notamment l'origine des explosions font actuellement l'objet d'enquêtes par les services compétents, en vue de faire toute la lumière sur les faits.

En outre, Kinshasa réaffirme son attachement au respect du droit international humanitaire, particulièrement en matière de protection des populations civiles et du personnel humanitaire opérant sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation.

Le Gouvernement souligne qu'il ne saurait engager une action contraire aux valeurs qu'il a toujours défendues.

Il estime que la protection des civils et des acteurs humanitaires passe avant tout par le retrait des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC/M23, qui occupent illégalement certaines zones du territoire congolais, ainsi que par la restauration pleine et entière de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays.

Indignation de l'UNICEF

Dans une déclaration rendue publique le même mercredi, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a exprimé son indignation à la suite du décès de Karine Buisset lors des attaques de drones à Goma.

L'agence des Nations Unies décrit la défunte comme une humanitaire dévouée, oeuvrant sans relâche pour venir en aide aux enfants et aux familles touchés par les conflits et les crises.

« Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et ses collègues en cette période extrêmement difficile. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance poursuit la collecte d'informations supplémentaires sur cet événement tragique qui nous rappelle à quel point la protection des acteurs humanitaires est essentielle en toutes circonstances », a déclaré l'UNICEF.