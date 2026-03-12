Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise un iftar au profit de 500 enfants orphelins de la Ville Sainte

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, lundi à Al-Qods, un iftar collectif au profit de 500 enfants orphelins de la Ville Sainte et de leurs familles, dans le cadre de ses actions sociales menées durant le mois sacré de Ramadan.

Cette initiative humanitaire a permis d'offrir aux enfants des moments de joie et de convivialité dans une ambiance familiale, malgré les conditions difficiles que traverse la ville.

Après la rupture du jeûne, les enfants ont assisté à plusieurs spectacles et activités récréatives qui ont apporté une atmosphère festive à la soirée, marquée par la joie et la bonne humeur.

La soirée a également été marquée par la distribution de vêtements de l'Aïd Al-Fitr aux enfants bénéficiaires, dans le cadre de la campagne annuelle d'aide sociale de l'Agence organisée à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

L'organisation de cet iftar s'inscrit dans le cadre de la campagne caritative du Ramadan reprise par l'Agence à Al-Qods et dans ses environs, malgré les conditions sécuritaires et économiques difficiles auxquelles font face les habitants, en raison notamment des répercussions de la guerre au Moyen-Orient et des tensions qui en découlent, avec un impact direct sur la vie quotidienne des Maqdessis.

Dans une ambiance conviviale, les enfants ont partagé le repas de rupture du jeûne avec leurs familles, dans un esprit de solidarité et d'entraide sociale, tandis que les organisateurs ont veillé à proposer un programme d'animation varié pour agrémenter la soirée.

A cette occasion, Manah Allah Al-Sharif, une habitante d'Al-Qods, a exprimé sa gratitude aux organisateurs de cet iftar annuel du Ramadan, saluant le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la prise en charge des enfants et l'attention portée à leurs besoins psychologiques et sociaux.

De son côté, Ilias Abou Sonaina, habitant de Silwan à Al-Qods, a remercié l'Agence pour l'organisation de cet iftar, soulignant que de telles initiatives véhiculent un message important de solidarité humaine face aux difficultés que traverse la Ville sainte.

Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes sociaux et humanitaires mis en oeuvre par l'Agence dans la Ville Sainte, en vue de soutenir les catégories vulnérables et de renforcer la résilience des Maqdessis face aux défis croissants.

L'Agence, conformément aux orientations du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit la mise en oeuvre de projets et d'initiatives de terrain répondant aux besoins de la communauté maqdessie dans les domaines social, sanitaire et économique, a-t-il souligné, notant que le soutien aux orphelins et aux familles démunies constitue une priorité dans ses programmes.

Lors d'une visite de terrain à Al-Qods le mois dernier, M. Cherkaoui avait lancé une série d'initiatives sociales, sanitaires et économiques coïncidant avec le début du mois sacré de Ramadan 1447 H, dans le cadre des efforts de l'Agence visant à atténuer les difficultés économiques auxquelles font face les familles maqdessies.

Parmi ces initiatives figure le lancement de la campagne annuelle d'aide sociale depuis les villages de Nabi Samuel et d'Al-Judeira, au nord-ouest d'Al-Qods, comprenant la distribution de 5.000 paniers alimentaires composés de 22 produits de première nécessité au profit des familles nécessiteuses de la Ville Sainte et des villages du gouvernorat.

L'Agence a également fourni les denrées nécessaires aux centres sociaux pour la préparation d'environ 20.000 repas d'iftar par jour durant le mois sacré, en plus de la distribution de vêtements de l'Aïd aux orphelins pris en charge par ses programmes et de l'organisation de soirées religieuses et culturelles ainsi que de programmes de formation.

Dans le domaine de la santé, l'Agence a organisé des journées médicales gratuites au profit des communautés bédouines dans les régions de Khan Al-Ahmar, Jahalin et Al-Muntar, ainsi que dans plusieurs villes et villages autour d'Al-Qods, comprenant des analyses de laboratoire réalisées par un laboratoire mobile et des consultations en médecine générale, pédiatrie et ophtalmologie.

Sur le plan économique, l'Agence a lancé un programme de formation visant à renforcer les compétences des commerçants maqdessis dans les domaines liés à l'import-export. Elle a également organisé une semaine de formation à l'artisanat marocain au profit de 38 jeunes maqdessis, animée par des artisans marocains spécialisés dans le tissage, la sculpture sur bois et la dinanderie.

La reprise de la campagne caritative du Ramadan à Al-Qods revêt une importance particulière au regard des contraintes sécuritaires, économiques et sociales auxquelles sont confrontés les Palestiniens de la Ville Sainte, sur fond des répercussions de la guerre au Moyen-Orient et des politiques israéliennes imposées à l'encontre d'Al-Qods et de ses habitants.