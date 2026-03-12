Cote d'Ivoire: Cacao - Des producteurs plaident pour le rachat de '45 000 tonnes' encore stockées

L'Association des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire (ASPCACC) a lancé un appel pressant au président de la République, Alassane Ouattara, afin d'obtenir le rachat du reste du cacao encore stocké dans les magasins des producteurs.

Cet appel a été lancé lors d'un point de presse organisé le mercredi 11 mars 2026 à la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau, en présence de plusieurs membres de l'organisation.

Face aux journalistes, le président de l'ASPCACC, Karim Sermé, a évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs, tout en saluant les efforts déjà consentis par le chef de l'État et le gouvernement pour soutenir la filière café-cacao. Il a notamment exprimé sa reconnaissance aux autorités, ainsi qu'à l'Organisation interprofessionnelle agricole Café-Cacao et au Conseil du Café-Cacao pour les initiatives entreprises en faveur des planteurs.

Cependant, selon lui, une importante quantité de cacao demeure encore invendue dans les magasins des producteurs.

« Aujourd'hui, nos stocks de cacao sont toujours dans nos magasins. Il reste entre 40 000 et 45 000 tonnes dans les 13 délégations », a-t-il indiqué.

Karim Sermé a expliqué que cette situation plonge de nombreux producteurs dans une grande précarité, particulièrement dans les zones rurales. Il affirme que plusieurs chefs planteurs ayant livré leur cacao depuis la mi-novembre n'ont toujours pas reçu leur paiement.

« Dans les villages et les hameaux, les paysans ont presque cessé toute activité. Le chef planteur qui a vendu son cacao depuis la mi-novembre jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'argent. Il est même menacé par ses travailleurs que nous devons parfois calmer pour préserver la paix », a-t-il déploré.

Le président de l'ASPCACC a rappelé que les producteurs dépendent essentiellement de la vente du café et du cacao pour assurer leurs revenus et subvenir aux besoins de leurs familles.

Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement, notamment la fixation du prix du kilogramme de cacao à 1 200 FCFA pour la petite campagne, il a exhorté le chef de l'État à renforcer les mesures afin de permettre l'écoulement total des stocks restants.

« Nous demandons humblement au président de la République de faire encore des efforts pour que tous nos stocks de cacao soient enlevés et que les paysans puissent vivre dignement », a-t-il conclu.