Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Précieux Massouemé, une autre force de mobilisation pour Denis Sassou N'Guesso

Parmi les forces de mobilisation des électeurs en faveur du président-candidat, Denis Sassou N'Guesso, il faut compter le coordonnateur de Brazzaville international Leadership Youth forum (Bilyf), Précieux Massouemé.

Après Pointe-Noire, Loango, Dolisie, Sibiti, Madingou, Kinkala, Djambala et Ewo, Précieux Massouemé a organisé le 9 mars, à Brazzaville, un grand carnaval, démontrant son soutien indéfectible au candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso.

Partie de l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat en passant par le rond-point de Patte d'oie, le parc zoologique, l'avenue Maréchal Lyautey, l'ambassade de Chine, la rue Mbochis, l'avenue de la paix, le marché et rond-point Moungali, l'avenue des Trois martyrs, le marché Plateau des 15 ans, la préfecture, pour chuter à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, la démonstration de force avait un objectif de soutenir le candidat Denis Sassou N'Guesso et demander surtout à la jeunesse d'aller voter massivement en sa faveur.

Selon Précieux Massouemé, ce carnaval est une dédicace au candidat de la jeunesse. « Après Pointe-Noire, Kouilou, Loango en passant par Dolisie, Kinkala, Sibiti, Djambala et Ewo, nous avons donc jugé utile d'organiser un carnaval à Brazzaville afin d'affûter déjà les armes pour un vote effectif, le 15 mars prochain. Vous savez que les jeunes ont fait le choix de Denis Sassou N'Guesso, leur candidat car, pour nous, c'est le seul de l'espoir », a justifié le coordonnateur de Bilyf.

Notons que depuis l'annonce de la candidature de Denis Sassou N'Guesso le 5 février à Bambou Mingali, dans le département de Djoué-Léfini, Précieux Massouemé a battu le record de carnavals à Brazzaville en s'affichant comme un mobilisateur en faveur du candidat-président, l'accompagnant souvent de l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle du Palais du peuple. Une mobilisation qu'il poursuit depuis le début de la campagne électorale à travers tout le pays.