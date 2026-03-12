Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - La direction locale de campagne de DSN vise 100 % à Makoua

L'équipe locale de campagne du candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso (DSN), à Makoua, a intensifié la mobilisation de la population ces derniers jours. Le 10 mars, le directeur local adjoint de campagne, Frédéric Yéka, a rencontré les habitants de la communauté urbaine de Makoua pour leur délivrer le message du candidat.

Accompagné des autres membres de la direction locale de campagne, Frédéric Yéka a sillonné plusieurs quartiers, notamment Mossa-Keta, Mbataka, Ohadé, Ekolaké, Egnimba-ni-Ndza et Bonga, afin d'inviter la population à renouveler sa confiance au candidat-président Denis Sassou N'Guesso. Partout où la délégation est passée, une minute de silence a été observée en mémoire de Firmin Ayessa, membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT). L'ancien député de Makoua dont les qualités ont été saluées par le candidat Denis Sassou N'Guesso lors de son méga meeting du 8 mars 2026 à Owando.

Selon Frederick Yéka, cette marque de reconnaissance témoigne de la fidélité et de l'attachement de Firmin Ayessa aux idéaux de son leader politique. Pour lui, l'illustre disparu demeure aujourd'hui un modèle pour la population de Makoua.

Lors de ses échanges avec les habitants, le député de Makoua est revenu sur la décision prise pendant le sixième congrès ordinaire du PCT, tenu à Brazzaville du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026. En effet, au cours de ces assises, les congressistes avaient investi Denis Sassou N'Guesso, président du Comité central du PCT, comme leur candidat à l'élection présidentielle de ce mars. Il a également rappelé que cette candidature avait été officiellement annoncée le 5 février à Bambou Mingali, à près de 60 kilomètres au Nord de Brazzaville, à l'occasion de l'ouverture de la première Grande foire agricole du Congo.

Ainsi, Frédéric Yéka a invité les habitants des quartiers visités à accorder une nouvelle fois leur confiance au candidat-président afin de lui permettre de poursuivre et d'accélérer les actions de développement du pays. Le directeur local de campagne adjoint du candidat de la Majorité présidentielle a notamment évoqué plusieurs réalisations attribuées au chef de l'État à Makoua, notamment dans les domaines de l'accès à l'eau et à l'électricité, de la construction des routes et des infrastructures urbaines, de la santé ainsi que de la création d'emplois pour les jeunes.

S'agissant de la participation à l'élection, un enjeu jugé crucial pour Makoua, Frédéric Yéka, qui conduit cette campagne sous la supervision du ministre d'État Gilbert Ondongo, a lancé un appel aux électeurs. Il les a invités à se rendre massivement aux urnes le 15 mars dès 7 heures en votant pour le candidat Denis Sassou N'Guesso. Un appel qui a reçu un écho favorable puisque la population a promis une victoire sans appel du président candidat.