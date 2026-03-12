Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Anatole Collinet Makosso sillonne les départements du Kouilou et de Pointe-Noire

Tel un pèlerin, allant de village en village, de quartier en quartier, le Premier directeur national adjoint de campagne du candidat-président Denis Sassou N'Guesso, Anatole Collinet Makosso, sillonne les contrées du Sud-Ouest du Congo. Dans ses bagages, du matériel de campagne relatif à la présentation et la sémantique pédagogique liée au projet de société "Accélérons la marche pour le développement".

À chaque étape, c'est avec une vraie ferveur que la population a accueilli le Premier directeur national adjoint de campagne, ici avec la casquette de député de leur circonscription, là, avec celle du fils du terroir venu pour porter "la bonne parole" concernant l'appel au vote utile le 15 mars.

Depuis le 6 mars, ayant commencé son parcours par la circonscription électorale de Loandjili 1, Anatole Collinet Makosso a procédé, le même jour, à la pose de la première pierre au quartier 404 dit "Culotte", de la construction du Centre de santé intégré et d'une aire de jeux polyvalente. Ce quartier a été métamorphosé par le pavage des rues, la construction des ponts et passerelles de franchissement des rivières et "dibodo" coulant sur ce secteur.

Quelques jours plus tard, Anatole Collinet Makosso, lors d'un meeting de proximité à Vindoulou, précisément au quartier "Tsourou", a eu le plaisir d'annoncer qu'après l'électrification, le moment était venu de construire un marché moderne dans ce quartier; ces nouveaux projets communautaires étant financés par le député.

En intermède de cette campagne présidentielle s'est imposée, le 8 mars, l'incontournable célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Elle a également fait l'objet d'un meeting populaire avec les femmes du quartier Tchiniambi. Une occasion toute trouvée pour le Premier directeur national adjoint de campagne afin de délivrer un message spécialement ciblé pour les femmes sur l'évolution de leurs droits.

En parallèle de cette campagne de proximité, Anatole Collinet Makosso a tenu des meetings. Il a présidé un méga-meeting au stade municipal de Pointe-Noire, organisé par l'association Bana Ponton dans le cadre du "Vivre ensemble". Sa communication s'est faite, outre face à la presse par des conférences de presse, lors de rencontres publiques en format réduit dans les villages, et au cours de réunions avec les dynamiques et associations.

Poursuivant sans relâche son parcours dans le Kouilou, il s'est rendu particulièrement dans le district de Madingo-kayes, s'adressant ainsi sur place aux électeurs et aux sages des villages de Tchizalamou, Tchisseka, Koubotchi centre, Koubotchi campement, Yanga, Belolo, Bas-Kouilou, Mbouyou, Kaboun et de la commune urbaine de Madingo-kayes, dernière étape de la série.

Enfin, clôturant sa tournée face à près de 5000 personnes à Madingo-Kayes, Anatole Collinet Makosso a recommandé à nouveau à tout son auditoire d'aller voter le 15 mars, les mettant en garde de ne pas s'abstenir, et invitant les électeurs à donner à Denis Sassou N'Guesso un score de 100% pour faire mieux que les 98% de l'élection présidentielle de 2021.

Puisant dans ses souvenirs, il a tenu à remettre dans les mémoires combien le candidat-président a oeuvré pour les réalisations permettant le bien-être de la population du Kouilou, lui rappelant que c'est grâce à Denis Sassou N'Guesso qu'elle jouit d'un pont, le plus long au Congo, lui permettant de traverser le fleuve Kouilou. C'est également à Denis Sassou N'Guesso qu'elle doit l'électrification. Dans ce département, il faut savoir que plusieurs projets d'installation et de création d'emplois se profilent avec l'arrivée du pétrolier chinois, Wing Wah, et le lancement prochain des travaux de construction sur la Noumbi.