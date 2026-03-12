Maroc: Un lycée de Moulay Yacoub se distingue en robotique

Le lycée qualifiant 11 Janvier, relevant de la direction provinciale de l'Education nationale de Moulay Yacoub, a réussi, dans une première nationale, à décrocher deux billets de qualification pour représenter le Maroc lors de grands événements mondiaux de robotique.

Après un parcours jalonné de succès lors des compétitions nationales, qui se sont terminées le 15 février dernier à Casablanca, le lycée a marqué un "plein succès" en qualifiant deux équipes.

La première équipe partira pour le Mexique, fin mai, pour participer à la compétition "First Lego League", tandis que la deuxième équipe a brillamment performé lors de la "First Tech Challenge" et a réservé sa place à Eindhoven, aux Pays-Bas, pour la mi-juin, après avoir remporté ses sept matchs avec un écart de points considérable.

Selon un communiqué de la province de Moulay Yacoub, cet exploit démontre que l'investissement dans le capital humain et la mise à disposition d'infrastructures technologiques sont les clés de l'excellence scolaire et de l'innovation.

"Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat direct de l'exploitation du laboratoire de robotique de pointe installé dans la commune de Moulay Yacoub, soutenu de manière stratégique par l'Initiative nationale pour le développement humain, qui place la qualité de l'éducation et le soutien à l'épanouissement des jeunes au coeur de ses priorités", précise-t-on de même source.

Ce laboratoire a agi comme un véritable "incubateur", façonnant les talents des élèves et leur fournissant les outils techniques et l'environnement propice à l'innovation, tout en respectant les standards internationaux.

Par ailleurs, le rôle de l'association Matrix pour l'éducation, le développement culturel et social s'est révélé déterminant en tant que partenaire clé tout au long de ce parcours. Son implication n'a pas été seulement organisationnelle, mais a également inclus un accompagnement de terrain et un encadrement pédagogique, soulignant l'importance de la coopération entre la société civile et le système éducatif.

L'association a activement contribué à surmonter les obstacles et à offrir un soutien moral et logistique à l'équipe, permettant ainsi aux enseignants encadrants, Abderazzak Achtioui et Abdelhakim Belkadi, de se concentrer sur les aspects techniques et créatifs des élèves.

A cette occasion, les milieux éducatifs ont salué le soutien précieux apporté par la province de Moulay Yacoub, ainsi que l'engagement des autorités locales et de la commune, aux côtés de partenaires stratégiques comme la Fondation Aptiv et l'Association LOOP For Science and Technology.

D'après le communiqué, "la qualification de l'équipe "Robot 11 Janvier" n'est pas simplement une victoire dans une compétition, mais un message prouvant que l'école publique marocaine, soutenue par des initiatives nationales et des associations sérieuses comme Matrix, est capable d'atteindre les plus hauts niveaux internationaux".