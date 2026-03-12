Ile Maurice: Honneurs militaires et effervescence diplomatique

Officiers en uniforme, musiciens de la police, membres des forces de sécurité et responsables politiques étaient hier au garde à vous à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam pour accueillir le président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, en visite d'État à Maurice jusqu'au 14 mars.

Peu après midi, l'avion d'Air Seychelles a touché terre. Le président seychellois et la Première dame, Véronique Herminie, ont descendu les marches de l'avion sous les honneurs militaires.

Passage devant la Special Mobile Force et le Police Band en rangs serrés de l'invité d'honneur du 58e anniversaire de l'Indépendance. Salutations protocolaires au président des Seychelles et présentations officielles des membres du gouvernement, au complet.

Une salve de 21 coups de canon retentit alors que les hymnes nationaux des Seychelles et de Maurice sont joués. Après les salutations protocolaires du premier ministre Navin Ramgoolam, de son épouse Veena Ramgoolam, ainsi que de plusieurs dignitaires mauriciens, le convoi officiel a pris la route pour la suite du programme de l'invité d'honneur des célébrations du 58eanniversaire de l'Indépendance et du 34e anniversaire de la République.