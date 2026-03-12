Maroc: Nayef Aguerd va subir une intervention chirurgicale pour pubalgie

L'international marocain Nayef Aguerd, sociétaire de l'Olympique de Marseille, va subir jeudi une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante, a annoncé le club de Ligue 1.

"Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions", a indiqué l'OM dans un communiqué.

Malgré les soins conservateurs qu'il a reçus, le staff médical du club a conclu qu'au regard de l'évolution de la pathologie, "une opération est devenue inéluctable", suite à laquelle le joueur entamera un protocole de rééducation.

"Très déterminé, Aguerd fera tout son possible pour revenir le plus rapidement sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l'OM", a ajouté le club qui apporte "son soutien total" à son défenseur central.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'international marocain Sofyan Amrabat a repris partiellement l'entraînement avec le groupe du Real Betis, poursuivant ainsi son processus de rééducation après l'opération subie à la cheville droite.

Le milieu de terrain des Lions de l'Atlas a participé mardi à une partie de la séance collective dirigée par l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini au centre d'entraînement du club andalou, franchissant une nouvelle étape dans son retour progressif à la compétition.

De retour récemment à Séville après plusieurs semaines de convalescence, le joueur prêté par Fenerbahçe suit un programme de travail progressif en vue de retrouver les terrains.

Amrabat s'était blessé fin novembre à la suite d'un choc involontaire avec son coéquipier Isco Alarcón lors d'une rencontre de UEFA Europa League face au club néerlandais du FC Utrecht, une blessure qui l'avait contraint à subir une intervention chirurgicale fin janvier.

Sa participation partielle aux séances collectives constitue un signal encourageant pour le staff technique du Betis, même si son retour dans le groupe convoqué pour les matches officiels devrait intervenir ultérieurement.

Le club andalou prépare actuellement son déplacement à Athènes pour affronter le Panathinaïkos, jeudi, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Amrabat pourrait ainsi figurer parmi les premiers joueurs de longue durée indisponibles à retrouver progressivement les terrains au sein de l'effectif verdiblanco.

Enfin, l'attaquant marocain de l'Athletic Bilbao, Maroan Sannadi, a repris mardi l'entraînement collectif avec son équipe, quatre mois après l'opération subie au genou droit, a annoncé le club basque.

L'international marocain a participé pour la première fois à une séance avec ses coéquipiers au centre d'entraînement de Lezama, après deux jours de repos en marge du reste de l'effectif.

Sannadi avait été opéré le 3 novembre dernier pour traiter une atteinte méniscale «de longue évolution», après avoir suivi durant les trois premiers mois de la saison un traitement conservateur qui lui avait permis de rester disponible jusqu'à la fin octobre. Avant de réintégrer le groupe mardi, le joueur avait effectué plusieurs séances de travail individuel en extérieur dans le cadre de sa rééducation.

Par ailleurs, Nico Williams et Unai Gómez n'ont pas participé aux quinze premières minutes de l'entraînement ouvertes aux médias en raison de blessures. Williams poursuit son traitement pour une pubalgie, tandis que Gómez se remet d'une contusion osseuse au condyle interne du genou gauche, contractée lors du match de samedi dernier contre le FC Barcelone.

L'Athletic Bilbao poursuivra sa préparation en vue de son déplacement samedi à Gérone, au stade Montilivi, pour le compte de la 28e journée de Liga.