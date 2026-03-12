Maroc: Reda Bennani, un prodige marocain qui voit grand

A 19 ans, le tennisman marocain Reda Bennani commence à faire parler de lui au Maroc... et au-delà. Découvert dès l'enfance dans un club de Casablanca grâce à son père, le jeune joueur a vite compris que le tennis ne serait pas qu'un simple loisir. C'est désormais une passion, un objectif et un rêve déjà réalisé: Devenir joueur professionnel et représenter le Maroc.

Dès son enfance, le chemin ne fut pas simple pour Reda Bennani. Des problèmes physiques, notamment de poids, auraient pu freiner son ascension, et peu de personnes osaient miser sur lui. Mais Reda avait une certitude: "Je voulais devenir joueur pro et représenter le Maroc", confie-t-il avec calme, mais avec une détermination palpable dans une interview accordée à la MAP.

Chaque entraînement, chaque frappe de la petite balle jaune, chaque match et chaque effort étaient un pas de plus vers ce rêve.

Son premier tournoi officiel, il le dispute sous les couleurs du Maroc en Egypte, accompagné de quelques-uns de ses adversaires du Club Sidi Othmane. Ensemble, ils remportent la compétition.

"Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette victoire m'a donné confiance et a marqué le début de quelque chose de plus grand", se rappelle-t-il avec émotion et nostalgie.

Les années suivantes, Reda enchaîne les tournois, affrontant adversaires et défis, jusqu'à la dernière Coupe Davis disputée à Casablanca. Sa victoire contre le Colombien Adria Soriano Barrera au bout de l'effort restera pour lui un moment d'intense émotion.

"C'était un moment unique de représenter mon pays. Le public était derrière nous, et j'ai senti que tout le travail commence à payer", se félicite Reda Bennani.

Dans ce sillage, il met en exergue le rôle de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), qui le soutient sans faille.

"La Fédération m'accompagne de manière incroyable. Elle finance mes déplacements et mes entraînements. Son rôle est primordial à bien des égards", insiste-t-il.

Désormais, le parcours de Bennani prend une nouvelle dimension sur la scène internationale. Lors des qualifications de l'ATP Doha 500, il affronte Pablo Carreño Busta, ancien membre du Top 10 mondial, ex-coéquipier de Rafael Nadal et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Un moment qu'il qualifie de "fort".

"J'ai joué un grand match contre lui. Il me manquait juste un peu d'expérience. C'était la confirmation que je pouvais jouer à un haut niveau", confie-t-il.

A Doha, il a également eu l'occasion de s'entraîner toute une semaine avec Jannik Sinner, le champion italien au talent immense.

"Sinner est très humble. Il a apprécié mon jeu et semblait vraiment ravi. C'était incroyable de m'entraîner à ce niveau et d'échanger avec lui".

Ces rencontres, dit-il, ne sont pas seulement des leçons de tennis, mais aussi des leçons de vie et d'humilité.

Un autre moment fort de sa carrière reste sa rencontre avec Roger Federer."Pour moi, Federer, c'est le tennis. C'est mon exemple depuis toujours", dit-il. La légende suisse s'est même renseigné sur les champions marocaines Hicham Arazi, Younes El Aynaoui et Karim Alami, rappelant que le respect entre générations traverse les frontières.

Pour le jeune prodige marocain, l'avenir reste clair et ambitieux. "Mon objectif est de jouer le tableau final de Roland-Garros et, pourquoi pas, un jour, le remporter".

Mais il sait que le chemin est long et exigeant. Chaque entraînement, chaque tournoi, chaque point perdu ou gagné est une étape vers ce rêve.

Sa ténacité et son talent font déjà de lui l'un des visages les plus prometteurs du tennis marocain, prêt à porter le pays sur la scène mondiale.

Entre persévérance, passion et admiration pour ses idoles, Reda Bennani incarne une génération qui rêve grand et travaille encore plus dur. Dans ses gestes, ses victoires et même ses défaites, il raconte l'histoire d'un jeune Marocain qui transforme chaque balle en promesse et chaque match en espoir pour l'avenir du tennis national.