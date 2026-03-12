Sénégal: BRVM - Baisse de la grande majorité des activités du marché ce mercredi 11 mars 2026

La grande majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 11 mars 2026.

La capitalisation du marché des actions est ainsi en repli de 75,993 milliards, en passant de 16 057,128 milliards FCFA la veille à 15 981,135 milliards FCFA ce 11 mars 2026. Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 1,088 milliard FCFA à 11 877,408 milliards FCFA contre 11 878,496 milliards FCFA le mardi 10 mars 2026.

En revanche, la valeur totale des transactions est en hausse, passant de 2,063 milliards FCFA la veille à 2,727 milliards FCFA ce mercredi 11 mars 2026.

Les indices sont, de leur côté, tous en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,47 % à 414,49 points contre 416,46 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé de 0,48% à 193,18 points contre 194,12 points la veille. Concernant l'indice BRVM Prestige, il est en baisse de 0,63% à 161,73 points contre 162,75 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a cédé 0,36% à 290,91 points contre 291,96 points la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,47% à 159,61 points contre 160,37 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 2 350 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 2,24% à 8 895 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 1,88% à 1 630 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 1,36% à 26 055 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,24% à 39 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 3 565 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 5,85% à 2 010 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 4,81% à 1 980 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 2 000 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (moins 4,41% à 2 710 FCFA).