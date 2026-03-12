Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la réhabilitation des routes entre Bumbu et Ngiri-Ngiri à Kinshasa

Les habitants des communes de Bumbu et Ngiri-Ngiri appellent à la réhabilitation des routes reliant leurs deux entités.

Réagissant mercredi 11 mars à Radio Okapi, ils ont dénoncé la forte dégradation de plusieurs axes stratégiques, rendant difficile la circulation des automobilistes, motocyclistes et piétons.

Aucun chantier de réhabilitation n'est actuellement envisagé dans cette partie de la capitale, affirment-ils. Sur la direction Shaba, notamment entre les avenues Panzi et Lukula, un important nid-de-poule persiste depuis plusieurs années sans intervention visible des autorités.

Cette dégradation ralentit considérablement la circulation et provoque de fréquents embouteillages.

Pour contourner ce point critique, de nombreux usagers empruntaient autrefois l'avenue Assosa, une voie alternative qui s'est, elle aussi, fortement détériorée --een particulier entre Panzi et Kwilu.

Le tronçon est aujourd'hui presque impraticable et, selon certains conducteurs, il faudrait désormais recourir à des véhicules tout-terrain pour y circuler sans difficulté.

La situation s'est aggravée avec la fermeture pour travaux de plusieurs autres axes importants, dont les avenues Gambela, Birmanie et 24 Novembre, qui constituaient jusqu'ici des voies de contournement.

Face à cette dégradation généralisée, les habitants de Bumbu et Ngiri-Ngiri exhortent les autorités urbaines à intervenir rapidement afin de réhabiliter ces routes et de rétablir une circulation fluide sur ces axes jugés stratégiques pour la mobilité dans cette partie de Kinshasa.