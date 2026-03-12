Tunisie: Arabie saoudite - les astronomes dévoilent leurs prévisions pour l'Aïd al-Fitr 2026

L'attention se tourne vers l'Arabie saoudite et plusieurs pays arabes à l'approche de la fin du mois de Ramadan, alors que les prévisions astronomiques publiées par le Centre international d'astronomie apportent des indications sur la date probable de l'Aïd al-Fitr 2026, marquant la fin du mois sacré.

À la dernière semaine de Ramadan 1447 de l'hégire, les musulmans en Arabie saoudite, en Égypte et dans plusieurs pays islamiques attendent la date officielle de l'observation du croissant lunaire du mois de Chawwal, qui déterminera le premier jour de la fête.

Selon les calculs astronomiques, l'observation du croissant devrait intervenir le jeudi 19 mars 2026, correspondant au 29 Ramadan 1447. Si le croissant est confirmé ce soir-là, l'Aïd al-Fitr pourrait être célébré dès le lendemain. En revanche, si le croissant n'est pas observé, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours et la fête serait alors célébrée le jour suivant.

Le rapport du Centre international d'astronomie souligne toutefois que la détermination du début du mois de Chawwal dépend en dernier ressort des conditions d'observation sur le terrain, ainsi que des différences dans les dates de début du Ramadan entre les pays musulmans. Cette situation peut entraîner des divergences dans l'annonce officielle de l'Aïd d'un pays à l'autre.

Les spécialistes expliquent également que la visibilité du croissant varie selon les régions du monde islamique. Dans l'est du monde musulman, la lune pourrait se coucher avant ou en même temps que le soleil, rendant l'observation impossible. En Arabie saoudite, en Égypte et dans les pays du Golfe, la lune resterait visible pendant une très courte durée après le coucher du soleil, ce qui rendrait l'observation à l'oeil nu particulièrement difficile et pourrait nécessiter l'utilisation de télescopes. Dans les pays du Maghreb et en Afrique de l'Ouest, les conditions d'observation seraient relativement meilleures, sous réserve d'un ciel dégagé.

La date probable de l'Aïd al-Fitr 2026 en Arabie saoudite, ainsi que dans plusieurs pays arabes, devrait correspondre au vendredi 20 mars 2026, selon les calculs astronomiques publiés par des spécialistes du calendrier lunaire

Mais en Arabie saoudite, les autorités rappellent que les calculs astronomiques servent uniquement de référence scientifique, tandis que la décision finale repose sur l'observation religieuse du croissant lunaire, annoncée officiellement par la Cour suprême.

Dans ce cadre, la Cour suprême appelle traditionnellement les fidèles à observer le croissant le soir du 29 Ramadan, tandis que des commissions d'observation se déploient dans plusieurs observatoires officiels, notamment ceux de Sudair et Tamir, afin de suivre le processus d'observation.

Si la vision du croissant est confirmée, l'annonce officielle du premier jour de l'Aïd est immédiatement proclamée. Dans le cas contraire, le lendemain est déclaré complément du mois de Ramadan, et le jour suivant marque le début de la fête.

À mesure que la fin du mois sacré approche, les musulmans du monde entier attendent donc les annonces officielles des autorités religieuses, qui confirmeront la date de l'Aïd al-Fitr sur la base de l'observation légale du croissant.