Tunisie: Bizerte - 100 millions de dinars pour la réhabilitation du corniche

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a appelé à accélérer les travaux de valorisation et de protection du corniche de Bizerte contre l'érosion marine, en mettant l'accent sur l'aménagement du mur de protection, des quais et de l'éclairage décoratif pour renforcer l'esthétique et la fonctionnalité du site.

Lors d'une visite de chantier mercredi, en présence de Mehdi Belhaj, directeur général chargé de la gestion de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, le gouverneur a salué l'avancement des travaux et l'engagement de toutes les parties pour achever le projet dans les meilleurs délais. Il a souligné l'importance nationale, régionale et locale du projet, qui vise à renforcer les infrastructures, dynamiser l'activité économique et touristique, et préserver le système environnemental marin.

Le gouverneur a également recommandé de poursuivre le renforcement de la communication avec l'ensemble des acteurs de la société civile, considérés comme des partenaires essentiels dans le suivi et le soutien aux efforts de l'État.

Selon Mehdi Belhaj, le budget global du projet est estimé à 100 millions de dinars, dont 40 millions consacrés à la première phase en cours de réalisation.

La visite s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernorat, Abdelatif Hamid, de la déléguée de Bizerte Nord, Samia Bouallag, du chef de la direction régionale de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, Maher Khacharem, ainsi que des entreprises et du bureau de contrôle en charge du projet.

Les travaux, débutés en septembre 2025, s'étendent sur 7 kilomètres et comprennent la construction de trois épis rocheux, le rechargement artificiel d'environ un million de mètres cubes de sable prélevé des fonds marins, l'aménagement d'un espace de 600 mètres, l'installation de brise-vent, la fixation des dunes de sable, et d'autres interventions techniques visant à valoriser le site et à protéger le littoral et l'environnement marin. Ce projet constitue une première intervention du genre en Tunisie et dans la région.