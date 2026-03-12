Tunisie: En marge du contexte international trouble, le tourisme tunisien se portera comme un charme

Le contexte de guerre et les perturbations qui ont lieu à présent sur la scène internationale ont poussé plus d'un à se poser des questions quant au marché touristique en Tunisie.

De mauvaises langues ont en effet laissé entendre que la saison touristique durant le printemps et l'été 2026 serait marquée par un quasi-désert compte tenu de ce qui se passe dans le monde. C'est faux ! Jusqu'à présent, la Tunisie qui se veut comme une destination de choix pour les visiteurs internationaux n'a, Dieu merci, pas été affecté par des annulations de réservations. Ce constat a, en tout cas été confirmé par Mohamed Boujdaria, commissaire régional au tourisme de Sousse.

Pas d'annulation des réservations

De fait, Boujadria a déclaré qu'en dépit des tensions actuelles sur la scène internationale et régionale, aucune annulation de réservations n'a été enregistrée. En marge du Conseil régional du tourisme, le responsable a toutefois indiqué que si le rythme des réservations ralentit, notamment en ce qui concerne le tourisme intérieur ainsi qu'au niveau des marchés Algériens et Libyens. Il a signalé que ceci est étroitement lié à la cadence plus lente toujours constatée durant le mois de Ramadan.

« C'est un phénomène naturel durant Ramadan avant de retrouver un rythme normal après l'Aïd », a-t-il noté tout en précisant que concernant les marchés français et allemand, « la baisse enregistrée n'est pas inquiétante car le rythme des réservations dans ces deux pays est bon et la programmation des vols des agences de voyages pour cette année dépasse celle de l'année précédente ».

A Sousse tout va bien

Dans ce même ordre d'idées, Manel Makhlouf, architecte à la municipalité de Sousse et membre du Conseil régional du tourisme a expliqué qu'en partenariat avec le commissariat régional au tourisme, la municipalité de Sousse lancera prochainement un projet touristique visant à valoriser les spécificités architecturales urbanistiques culturelles et historiques de la ville de Sousse, un projet de valorisation qui jouit d'un financement du Secrétariat d'État à l'Economie Suisse (SECO).

Il est à noter que le projet précité s'inscrit dans une stratégie globale de développement urbain et touristique soutenue par la Suisse. Il est à rappeler que le SECO a précédemment alloué des subventions importantes pour le développement urbain de Sousse, dont une enveloppe de 2,3 millions de francs suisses dédiée à la stratégie de développement de la ville. Les fonds sont destinés à la mise en valeur des spécificités architecturales, urbanistiques et historiques de Sousse, visant à renforcer l'attractivité de la destination au-delà du tourisme balnéaire classique. Ce projet fait suite à l'inauguration récente de différents espaces publics urbains à Sousse comme la place Garibaldi en janvier 2026 marquant une accélération des efforts de réhabilitation du centre-ville et de la Médina.