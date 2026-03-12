Tunisie: Plus de 21000 migrants subsahariens ont bénéficié du programme du retour volontaire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a indiqué, mercredi, que le programme du retour volontaire des migrants irréguliers subsahariens a permis de rapatrier plus de 21 000 migrants vers leurs pays d'origine au cours des quatre dernières années.

S'exprimant lors d'une audition devant la commission des relations extérieures au sujet du projet de loi organique n°07/2026 et de la situation de la communauté tunisienne au Moyen-Orient, le ministre a précisé que 1614 migrants ont été rapatriés vers leurs pays en 2022, 2557 en 2023, 7250 en 2024 et 8853 en 2025.

Il a ajouté que 1262 migrants ont déjà regagné leurs pays depuis le début de l'année en cours, soulignant que le ministère oeuvre à atteindre l'objectif de 10000 retours d'ici fin d'année.

Le ministre a également mis en avant les efforts de la diplomatie tunisienne menés en coordination avec les pays-partenaires et les organisations internationales, pour assurer le retour de ces migrants dans des conditions sûres dans le cadre du programme de retour volontaire avec des mesures de réhabilitation et de réintégration dans leurs pays d'origine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a en outre déclaré que les autorités tunisiennes n'ont enregistré jusqu'à présent aucun cas de retour en Tunisie d'un migrant irrégulier après son rapatriement vers son pays d'origine.