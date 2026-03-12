Tunisie: Coopération Tuniso-Allemande - Ben Ayed et Wolbers évoquent les échéances bilatérales de 2026

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, ce 11 mars 2026, au siège du Ministère, Mme Elizabeth Wolbers, Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Tunisie, qui était accompagnée de M. Gunnar Micheel, Conseiller politique à l'Ambassade.

La rencontre a été l'occasion de rappeler la solidité des relations unissant la Tunisie et l'Allemagne et de réaffirmer la volonté commune de les développer davantage dans un esprit de respect mutuel et dans le cadre d'un partenariat bénéfique aux deux parties, d'autant plus que les deux pays célèbrent cette année le soixante-dixième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Dans ce contexte, le Secrétaire d'État a souligné l'importance d'une préparation rigoureuse des échéances bilatérales programmées au cours de l'année, qui constitueront des étapes importantes pour renforcer la dynamique de concertation politique et consolider le partenariat fructueux entre les deux pays.

Par ailleurs, les situations régionales actuelles ont été passées en revue et il a été réaffirmé l'importance de poursuivre la coordination et la concertation dans le cadre du travail multilatéral au sein du système des Nations Unies, afin de soutenir les efforts visant à renforcer la paix et la sécurité internationales et à promouvoir des approches de coopération pour faire face aux défis communs.