Tunisie: Des députés à l'offensive contre les guides touristiques clandestins

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) examine, selon Mosaïque FM, un projet de loi visant à réglementer la profession de guide touristique. La commission du Tourisme, de la Culture, des Services et des Industries traditionnelles a auditionné mercredi matin les représentants de l'entité à l'initiative de ce texte législatif.

Le projet de loi, composé de 26 articles, définit la profession de guide touristique, fixe les conditions d'obtention de la carte professionnelle et du titre de guide spécialisé, précise les droits économiques des professionnels et détermine les fautes professionnelles ainsi que leurs sanctions.

Arnaques et rétention de touristes dans le viseur

Le député Ahmed Bennour, représentant de l'entité initiatrice du texte, a dénoncé la présence de guides non qualifiés qu'il qualifie d' »intrus », accusés d'avoir provoqué de graves incidents au détriment des touristes, dont des arnaques et des tentatives d'extorsion.

Son collègue Yassri Bouab, également signataire du projet, a pour sa part mis en lumière les lacunes structurelles du secteur, relevant que le gouvernorat de Monastir, région touristique qu'il représente à l'ARP, ne dispose d'aucun guide qualifié.

Il a évoqué des pratiques préjudiciables au secteur, notamment la rétention de touristes dans des boutiques d'artisanat pour les contraindre à effectuer des achats, et a plaidé pour un renforcement des opérations d'inspection.