Tunisie: Menzel Jemil - Trois élèves mettent le feu à leur lycée

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le Parquet de Bizerte a ordonné ce mercredi 11 mars le placement en garde à vue de trois élèves âgés de 16 et 17 ans soupçonnés d'avoir délibérément mis le feu à trois bureaux administratifs du lycée secondaire de Menzel Jemil.

Selon une source sécuritaire citée par Radio Diwan FM, l'incident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, causant des dégâts matériels au mobilier, aux équipements et aux dossiers administratifs, y compris dans le bureau du directeur.

Les unités de sécurité et de la protection civile se sont rendues sur place à l'aube pour maîtriser l'incendie et constater les dommages.

Les investigations lancées ce mercredi après-midi, ont permis d'identifier et d'interpeller les suspects, qui sont des élèves de l'établissement. Le Parquet a décidé de les maintenir en détention pour les besoins de l'enquête, en attendant leur comparution devant la justice.

