Tunisie: Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat publie un avis aux usagers de l'autoroute Sud

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, mercredi 11 mars 2026, le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé, qu'une déviation partielle de la circulation sera mise en place sur la Route Régionale n°22 (Autoroute Sud), au niveau du Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés de Ben Arous.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux du lot n°03 du projet d'extension de l'entrée Sud de la capitale.

Le début de cette déviation sera de mise dès 02h00 du lundi 16 mars 2026, et se poursuivra durant10 jours. La même source précise que cette déviation s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la démolition de l'ancien pont.

Le ministère appelle, dans ce cadre, tous les usagers de la route à la vigilance, au respect de la signalisation routière et à la réduction de la vitesse à l'approche de la zone de chantier.