Afrique: Partenariat tuniso-coréen - L'agriculture intelligente au cœur d'une soirée de dialogue à Tunis

La KOICA Alumni Association en Tunisie (KAAT), en partenariat avec le bureau de la KOICA en Tunisie, a organisé mardi soir au Mövenpick Hotel du Lac1 Tunis un événement intitulé Connecting Hearts, Building a Sustainable Future Together. La rencontre a réuni décideurs publics, experts et acteurs du secteur privé autour du dialogue tuniso-coréen sur le changement climatique et les défis de la sécurité alimentaire.

La soirée s'est tenue en présence de Son Excellence LEE Taewon, Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, de NAM Ilwoo, Directrice du Bureau de la KOICA en Tunisie, et de Ikram Ben Zaied, Présidente de la KAAT, ainsi que de plusieurs hauts responsables institutionnels et représentants du monde académique et du secteur privé.

Parmi les participants figuraient notamment Fayçal Trifa, Président-Directeur Général de la STEG, Ahmed El Kamel, Président de l'Office de la Topographie et du Cadastre, Zohra Lili Chabaane, Présidente de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), Mehdi Mahjoub, Directeur Général de Hyundai Tunisie, ainsi que d'autres représentants des ministères de l'agricultures et des affaires étrangères et des institutions partenaires.

La rencontre a également enregistré la participation de membres de la Chambre de commerce tuniso-coréenne, ainsi que de Moncef Baati, ancien ambassadeur de Tunisie en République de Corée.

Dans son allocution d'ouverture, son excellence l'Ambassadeur de la République de Corée a rappelé que le projet « Smart Agriculture », mené en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, constitue une illustration concrète de l'engagement commun entre les deux pays.

Il a souligné qu'il ne s'agit pas seulement de renforcer les capacités, mais également d'accompagner une transformation structurelle du secteur agricole dans les sites pilotes. En combinant innovation, gestion optimisée des ressources hydriques et savoir-faire coréen, ce projet contribue à l'émergence d'un modèle agricole moderne, compétitif et durable. L'Ambassadeur a également réaffirmé la volonté de la République de Corée de partager son expertise en matière d'innovation et de digitalisation agricoles afin de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie

De son côté, NAM Ilwoo, Directrice du Bureau de la KOICA en Tunisie, a salué la vitalité du réseau des anciens boursiers tunisiens du programme CIAT, rappelant que la KAAT constitue un acteur clé dans la promotion des valeurs de coopération et de développement entre les deux pays.

Elle a souligné que les défis climatiques imposent une transformation profonde des systèmes agricoles et que la promotion d'une agriculture résiliente, intelligente et technologiquement intégrée est aujourd'hui essentielle pour garantir la sécurité alimentaire.

Ikram Ben Zaied, Présidente de la KAAT, a exprimé sa gratitude envers la KOICA pour son soutien constant et a mis en avant le rôle croissant de l'association dans le renforcement du partenariat tuniso-coréen et du partage d'expertise entre les anciens bénéficiaires des programmes de formation en Corée.

Le programme de formation CIAT (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow), véritable levier stratégique de la coopération internationale, a été présenté comme un outil essentiel pour renforcer les compétences et le développement institutionnel.

Porté par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), ce programme s'impose aujourd'hui comme un moteur de transformation pour les cadres et experts des administrations publiques des pays partenaires.

Conçu spécifiquement pour les décideurs et spécialistes tunisiens, ce dispositif ne se limite pas à un simple transfert de connaissances : il favorise le partage des technologies avancées de la Corée et permet de développer l'expertise tunisienne capable d'adapter ces technologies aux réalités locales, notamment dans les domaines de l'irrigation intelligente et de la gestion des données agricoles.

L'offre de formation se distingue par sa flexibilité et sa profondeur, allant de sessions techniques intensives de courte durée à des cursus universitaires prestigieux de niveau Master ou Doctorat.

Les thématiques abordées couvrent des enjeux contemporains essentiels tels que l'administration publique, la transformation numérique, le développement durable et l'agriculture résiliente, mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité dans le contexte tunisien.

À ce titre, Radhouen Chamroukhi, ingénieur principal au ministère de l'Industrie et ancien bénéficiaire du programme KOICA - INU Master's Program "Capacity Building Response to Climate Change",a partagé son expérience académique en Corée, mettant en avant la capacité de ce pays à transformer des contraintes structurelles en moteurs d'innovation.

Moment central de la soirée, la présentation du projet « Agriculture intelligente face aux changements climatiques pour améliorer la productivité en Tunisie (ClimAT) » a suscité un vif intérêt parmi les participants. Présenté par Mohamed Hassan, Chargé de programme senior à la KOICA, ce programme, doté d'un budget de 13,5 millions de dollars pour la période 2026-2032, a comme objectif d'améliorer la productivité agricole en renforçant les capacités en matière de technologies et de politiques agricoles résilientes au climat.

Le projet prévoit notamment le renforcement des capacités institutionnelles et le soutien de la recherche et développement en agriculture intelligente en collaboration avec l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), l'installation de trois fermes pilotes situées à Bizerte, Kairouan et Nabeul avec des installations intelligentes en collaboration avec l'Office des Terres Domaniales (OTD), ainsi que des formations destinées aux techniciens de l'Agence de Vulgarisation et de Formation Agricoles (AVFA), les techniciens des CRDA et aux petits agriculteurs.

La vision nationale en matière de sécurité alimentaire a également été présentée par Chamseddine El Harrabi, représentant du ministère de l'Agriculture et coordinateur du comité sectoriel sur le changement climatique, qui a exposé les orientations stratégiques visant à renforcer la résilience du secteur agricole face aux aléas climatiques.

La soirée s'est conclue par une session d'échanges ouverte, favorisant l'émergence de nouvelles perspectives de coopération entre institutions publiques, centres de recherche et entreprises privées.

Au-delà des discussions techniques, l'événement a également mis en valeur la dimension culturelle du partenariat tuniso-coréen. Les invités ont découvert le raffinement du hanbok, tenue traditionnelle coréenne, à travers une animation interactive, avant de partager une dégustation mêlant spécialités tunisiennes et coréennes dans une atmosphère conviviale, en cette période du mois de Ramadan.

À travers cet événement, la KOICA et la KAAT ont confirmé leur rôle de passerelle entre Tunis et Séoul, contribuant à renforcer la coopération bilatérale axée sur l'innovation, la durabilité et la résilience agricole.

L'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) créée en 1991 par le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud, est un organisme gouvernemental dédié à l'aide publique au développement (APD).

Son objectif est d'améliorer l'efficacité des programmes d'aide de la Corée du Sud aux pays en développement, à travers la mise en œuvre de projets de dons bilatéraux et de programmes de coopération technique. KOICA est présente dans 47 pays et offre une expérience riche et authentique du développement économique de la Corée du Sud.