Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Makélékélé 3 rassure le candidat Denis Sassou N'Guesso

La direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans la troisième circonscription électorale du deuxième arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, que coordonne Princesse Mouangassa, a organisé le 10 mars un méga meeting au cours duquel elle a assuré le candidat de la majorité présidentielle du vote massif de la population de cette partie de la ville capitale en sa faveur.

Les différents orateurs qui se sont succédé à la tribune du méga meeting, notamment les femmes, les jeunes et les sages ont eu un point commun dans leurs interventions, à savoir offrir au candidat de la majorité présidentielle la victoire dès le premier tour du scrutin.

Ils justifient, en effet, leur soutien au candidat Denis Sassou N'Guesso par son expérience dans la gestion des affaires publiques, son engagement pour la paix et la stabilité sociale ainsi que sa volonté inébranlable d'inscrire le Congo sur la voie de la modernité à travers les actions sociales dans les domaines sanitaire et éducatif.

Dans son discours de circonstance prononcé à cette occasion, la directrice locale de campagne, Princesse Mouangassa, a appelé les potentiels électeurs de Makelékelé 3 à vaincre l'hésitation et à barrer la route à l'abstention pour donner plus de crédibilité à la victoire de leur candidat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, elle a rappelé à l'auditoire les différentes actions positives que son candidat est en train de poser à Brazzaville, en particulier, et sur l'ensemble du territoire congolais, en général, précisément la modernisation des infrastructures scolaires dans chaque arrondissement et la lutte contre le grand banditisme dans les grandes villes congolaises.

Toutes ces actions, a-t-elle renchéri, contribuent à accélérer la marche du Congo vers le développement. Par ailleurs, la directrice locale de campagne a insisté sur la nécessité pour la population de consulter le programme de société du candidat Denis Sassou N'Guesso dénommé « Accélérons la marche vers le développement » dans lequel il a inscrit les différentes activités qu'il compte réaliser pendant les cinq prochaines années.

Ces retrouvailles ont pris fin dans une liesse populaire qui a débouché sur un carnaval à travers les artères de la troisième circonscription électorale du deuxième arrondissement de Brazzaville, Makélékélé.