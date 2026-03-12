Soudan: Le président du CST envoie un message de solidarité au président de l'Azerbaïdjan, condamnant la violation de sa souveraineté

12 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un message de condoléances et de solidarité à Son Excellence le Président Ilham Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan, à la suite des récents développements dans son pays.

Dans son télégramme, le président du Conseil de souveraineté a exprimé le souci du Soudan face à ce qu'ont subi les territoires azéris, disant : « Nous avons suivi avec inquiétude les attaques à la roquette et les drones iraniens qui ont visé les territoires azéris, ainsi que la violation de votre espace aérien, en violation flagrante des principes du droit international et les règles de respect de la souveraineté des États. »

Al-Burhan a affirmé le soutien du Soudan à l'Azerbaïdjan, soulignant la solidarité totale du gouvernement soudanais, de ses dirigeants et de son peuple avec la République frère d'Azerbaïdjan.

Le président du Conseil de souveraineté a également réitéré le soutien du Soudan à toutes les mesures légitimes prises par les dirigeants azerbaïdjanais pour protéger la souveraineté de l'État, préserver sa sécurité et assurer la stabilité de son peuple.

